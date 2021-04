Marta & Eva è la nuova serie tv pronta a conquistare il giovanissimo pubblico di Rai Gulp (canale 42) con il suo vincente mix di musica, sport, amicizia, diversità e sogni. La vedremo in onda dal 26 aprile dal lunedì al venerdì alle ore 20.15, ma in anteprima su RaiPlay dal 23 aprile sono già disponibili i primi dieci episodi (e dal 30 aprile troverete l’intera prima stagione).

Firmata dal regista Claudio Norza (suoi sono i successi internazionali Alex & Co e Penny On M.A.R.S.), Marta & Eva è una co-produzione originale di 3Zero2 e Rai Ragazzi e segue le avventurose vicende di due quattordicenni, Marta e Eva: la prima è una campionessa di pattinaggio sul ghiaccio e la seconda – di origine africana – ha un grande talento nel canto.

Nonostante le insistenze della madre Camilla, da sempre anche sua allenatrice, Marta si rende conto che il suo vero sogno non è il pattinaggio ma la musica, mentre Eva sogna di diventare una danzatrice su ghiaccio ma suo padre Ben (custode del palazzetto e insegnante di canto nel locale di periferia Mosquito), ignaro della sua vera passione, sogna per sua figlia un futuro nella musica.

Due mondi agli antipodi, quelli di Marta e Eva, che si incontrano e danno vita a una grande amicizia ma soprattutto a una sorta di alleanza per aiutarsi e supportarsi a vicenda nella realizzazione del vero sogno della loro vita.

A interpretare le due protagoniste ci sono Giulia Fazzini (Marta) e Audrey Mballa (Eva), mentre Giorgia Wurth (Camilla) e Sidy Diop (Ben) vestono i panni dei genitori delle due giovani adolescenti. Ma nel cast ci sono tanti altri giovanissimi attori come Giulia D’Aloia (Sofia, la migliore amica di Marta), Lorenzo Della Pasqua (il privilegiato Jacopo), Mattias Sohl (Ugo, che fatica ad accettare la “bella” vita di Jacopo), Simone Secce (Andrea, il deejay al palazzetto del ghiaccio), Rimau Grillo Ritzberger (Hari, un nuovo compagni di classe di origine indiane) e Aysha Sulla (Giorgia, nemica e rivale sul ghiaccio di Marta). Nel ricco cast spicca un nome molto amato dai giovanissimi, quello della web star Marta Losito, per la prima volta in una serie tv.

Dal mood di sicura presa sul pubblico giovane al quale è rivolta, Marta & Eva è una serie leggera e frizzante che propone un efficace mélange di ingredienti tipici di una serie Rai Gulp, mettendo al centro della narrazione il sogno di due adolescenti diverse ma che si insieme si completano, il tutto sullo sfondo di una Milano moderna e accattivante. Di sicuro i giovanissimi fan non faranno fatica ad immedesimarsi nei vari protagonisti di questa nuova produzione tutta italiana!

