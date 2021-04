Sta per approdare su Canale 5 una nuova storia d’amore, che avrà ancora una volta il divo Can Yaman al centro della scena. Nelle prossime settimane prenderà infatti il via sulla rete ammiraglia Mediaset Mr Wrong – Lezioni d’Amore, soap turca dove l’affascinante attore tornerà a recitare al fianco di Ozge Gurel, già sua partner – nel ruolo di Nazli – in Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.

Mr Wrong – Lezioni d’Amore: trama e anticipazioni

La storia di Bay Yanlis, il titolo originale della produzione, ruoterà attorno alla giovane e bella Ezgi (Ozge Gurel), sfortunata in amore ma perennemente alla ricerca del suo Mr. Right, ossia l’uomo dei suoi sogni. La quotidianità della donna cambierà quindi grazie all’incontro con Özgür Atasoy (Can Yaman), suo vicino di casa e donnaiolo incallito, ossia la tipologia di uomo “sbagliato”, il Mr Wrong appunto, che la fanciulla ha sempre allontanato da sé.

Tuttavia, col trascorrere della narrazione, Ezgi e Özgür si troveranno a stringere un particolare accordo: lei fingerà di essere la sua fidanzata al matrimonio della sorella, escamotage che l’aitante ristoratore utilizzerà per non sopportare le domande della madre invadente su un suo ipotetico matrimonio; in cambio Özgür le darà alcuni consigli su come conquistare un uomo.

La ragazza accetterà tale patto, seppure con qualche riserva, poiché ancora devastata dal tradimento del suo ultimo fidanzato. Dì lì a poco, tra i due si innescherà però un’attrazione fatale, anche se i loro sentimenti faranno fatica a palesarsi e, sopratutto, ad avere il tanto agognato lieto fine…

Stando alle indiscrezioni, Mr Wrong – Lezioni d’Amore debutterà nelle prossime settimane su Canale 5 sia in prime time e sia in daytime. La serie è composta da 14 puntate di circa 130 minuti ed è facilmente ipotizzabile che la messa in onda avvenga subito dopo il termine di Daydreamer – Le Ali del Sogno, ormai agli sgoccioli.

