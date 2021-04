Vanessa respinge le scuse di Robert, Tempesta d'amore © ARD/Christof Arnold

Doveva essere solo una “piacevole distrazione” e invece si è trasformata in una vera e propria relazione, anche se sbilanciata. È così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la storia tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) terminerà improvvisamente, entrambi si renderanno conto di non poter semplicemente rinunciare l’una all’altro…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa lascia Robert

All’inizio aveva accettato di stare al fianco di Robert come amica ed amante, ma con il tempo quel ruolo ha iniziato ad andarle stretto. Nonostante i buoni propositi, infatti, come sappiamo Vanessa ha finito per innamorarsi di Saalfeld. Purtroppo, però, per lui non è stata la stessa cosa…

Pur sapendo che il suo amato non ricambia i suoi sentimenti, la Sonnbichler non ha mai perso la speranza che le cose possano un giorno cambiare ed effettivamente la sua pazienza sembra essere stata premiata: con il tempo, infatti, Robert si è avvicinato sempre più a lei. Ma sarà vero amore?

Ebbene, purtroppo la doccia fredda sta per arrivare. Tra pochissimo, infatti, Vanessa capirà non solo che l’uomo non ricambia i suoi sentimenti, ma che considera il loro rapporto come una storiella di poco conto. E a quel punto il dolore e l’umiliazione la spingeranno a prendere una decisione drastica: troncare di netto la loro relazione!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert cerca di riconquistare Vanessa

Inutile dire che la scelta della ragazza coglierà di sorpresa Saalfeld. Ignorando che l’ex amante sia perdutamente innamorata di lui, l’uomo non riuscirà infatti a spiegarsi una reazione così estrema e penserà di poter facilmente rimediare.

Deciso a convincere la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) a tornare con lui, Robert si presenterà dunque a casa sua con un mazzo di fiori per scusarsi per il proprio comportamento privo di tatto. Scuse che lei rifiuterà, ma che faranno comunque segno…

Non riuscendo a resistere lontana da Robert, Vanessa finirà infatti per correre da lui in piena notte, arrivando ad arrampicarsi fino al balcone della stanza dell’uomo! Inutile dire che il gesto romantico della ragazza colpirà Saalfeld, tanto che l’indomani quest’ultimo presenterà la Sonnbichler a Valentina (Paulina Hobratschk) come sua fidanzata.

Si sarà finalmente innamorato?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vanessa lascia definitivamente Robert

L’inaspettata decisione di Robert lasciare comprensibilmente di stucco Vanessa, che si convincerà di essere finalmente riuscita a vincere le resistenze dell’uomo e che quest’ultimo sia ormai pronto per una relazione seria. Purtroppo, però, la sua si rivelerà essere una mera illusione…

Poco dopo, infatti, Robert descriverà a Valentina la sua storia con Vanessa come una semplice storiella senza nessuna importanza. E a quel punto la Sonnbichler capirà che è inutile lottare…

Con il cuore a pezzi, Vanessa chiuderà dunque definitivamente la sua storia con Robert. Per entrambi, però, sono in arrivo dei nuovi amori…

