Un grandissimo colpo di scena sta per lasciare a bocca aperta i telespettatori di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap, infatti, tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: esploderà la passione! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert salva Vanessa da Urs

Sono passati poco meno di due mesi dalla drammatica decisione di Eva (Uta Kargel) di mettere fine al suo matrimonio e lasciare il Fürstenhof insieme al piccolo Emilio. Una decisione che ha lasciato Robert con il cuore infranto. Fortunatamente, però, l’uomo non è solo…

La visita a sorpresa di Valentina (Paulina Hobratschk) ha infatti costretto Saalfeld a reagire e riprendere in mano la propria vita… o almeno a provarci! La continua presenza in hotel di Christoph (Dieter Bach) non faceva infatti che ricordare all’uomo quanto accaduto alla sua famiglia. Ed è stato allora che nella vita di Robert è entrata prepotentemente Vanessa!

Caratterizzata da un carattere esuberante e una grande determinazione, la giovane e bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si è subito scontrata con Saalfeld, salvo poi instaurare con lui un bel rapporto di complicità. E così, quando la ragazza è stata costretta a rubare una preziosa collana dal perfido Urs Bauer (Sebastian Feicht), Robert non solo l’ha perdonata, ma l’ha anche aiutata a liberarsi del suo ricattatore.

Sarà un gesto che la Sonnbichler non dimenticherà mai…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Vanessa diventano amanti

Sarà in queste circostanze che si allagherà la cantina dove Robert aveva riposto gli scatoloni con tutte le cose appartenenti ad Eva. Decisa a sdebitarsi per l’aiuto ricevuto da Saalfeld, Vanessa si offrirà immediatamente di aiutare a sgomberare la stanza. Una decisione che cambierà la sua vita…

Nonostante l’uomo le abbia chiesto di gettare via tutto ciò che apparteneva all’ex moglie, la Sonnbichler non resisterà infatti alla tentazione di provare un bellissimo vestito a fiori della cugina. E il caso vorrà che si tratti proprio dell’abito indossato da Eva durante la cerimonia di rinnovamento dei voti nuziali con Robert.

Ebbene, quando quest’ultimo sorprenderà la fitness trainer con addosso l’abito rimarrà scioccato e intimerà alla ragazza di togliersi immediatamente di dosso l’indumento. Una richiesta che lei esaudirà alla lettera… rimanendo senza vestiti di fronte a lui!

Il risultato? Dopo lo sbalordimento iniziale, Robert cederà alla tentazione e farà l’amore con Vanessa! E, se per Saalfeld si tratterà del primo passo per dimenticare davvero Eva, per la Sonnbichler che conseguenze saranno ben diverse… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

