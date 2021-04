SIMON GRECHI è Pietro Abbate a Un posto al sole

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 9 aprile 2021:

I sabotaggi ai Cantieri vanno avanti e Franco Boschi (Peppe Zarbo) a questo punto appare in evidente difficoltà…

Clara (Imma Pirone) o Rossella (Giorgia Gianetiempo)? Quel che è certo è che Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) sembra sempre più confuso a livello sentimentale…

Clara, aiutata da Niko (Luca Turco), deve ora decidere in che modo procedere nei confronti di Alberto Palladini (Maurizio Aiello).

Per Vittorio (Amato D’Auria), una noiosa incombenza si trasformerà in una sorpresa molto piacevole: entra così in scena Speranza (Mariasole Di Maio)…

