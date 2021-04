Mariasole Di Maio è Speranza Altieri a Un posto al sole

A Un posto al sole sono in corso grandi storie drammatiche, a cominciare dalla vicenda del rapporto ormai naufragato tra Alberto Palladini e Clara Curcio (con le drammatiche conseguenze a cui abbiamo assistito nei più recenti episodi). Occhi puntati anche sulla trama dei Cantieri, con un inquietante nuovo arrivo previsto nelle prossime puntate.

Ma tra tutti questi intrighi, c’è qualcosa di più leggero che ci aspetta? Sì, Upas già da questa settimana prevede l’inizio di una storyline inedita che vedrà l’irruzione di un nuovo giovane personaggio femminile!

Non perdete le puntate dei prossimi giorni: vedremo sin da subito Mariella (Antonella Prisco) fare a Guido (Germano Bellavia) un annuncio spiazzante, mentre quella che appare inizialmente come una “noiosa incombenza” si trasformerà prestissimo per Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) in quella che le anticipazioni definiscono una “piacevole sorpresa”.

Inizierà così il cammino nella soap partenopea di Rai 3 di Speranza Altieri, una nipote di Mariella che sin dai primi istanti produrrà ansia nel povero Guido: l’uomo si renderà conto in men che non si dica che la “nipotina” appena arrivata… non è affatto facile da gestire!

Occhio dunque al ciclone-Speranza, che comincerà più o meno inconsapevolmente a portare scompiglio nella vita di Samuel (Samuele Cavallo) e soprattutto in quella di Vittorio. E quest’ultimo a un certo punto cercherà in tutti i modi di stare lontano dalla nuova arrivata: un atteggiamento che poi sarà destinato a cambiare? Staremo a vedere…

Il personaggio di Speranza Altieri sarà interpretato da Mariasole Di Maio, giovane attrice già vista in tv nella fiction La nuova squadra – Spaccanapoli. Inizieremo a vederla in onda già venerdì 9 aprile. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

