Sono stati mesi di grande fermento per il cast di Un posto al sole, che hanno visto uscire temporaneamente di scena alcuni personaggi (che comunque sono solo in pausa) e hanno invece registrato l’entrata di un nuovo ruolo che sta incuriosendo tutti i fan della soap.

Eh sì: le puntate recenti di Upas ci stanno indicando “col contagocce” qual è la strada da seguire per capire chi sia il misterioso Pietro Abbate (Simon Grechi), ovvero il mandante dei sabotaggi ai Cantieri. Finora si è capito che l’uomo è stato interessato da un brutto trauma occorso nella sua infanzia, ovvero il funerale di qualcuno che gli era evidentemente molto caro…

Quel che è certo è che la vendetta di Pietro verso Ferri continuerà, coinvolgendo anche qualcun altro che potrebbe vedersela brutta. E presto sapremo qualcos’altro di lui…

In attesa di saperne di più, vi anticipiamo in anteprima che la primavera di Un posto al sole prevede anche un’altra new entry, che però nulla ha a che fare con le storie dei Cantieri. Si tratta anche in questo caso di un ruolo maschile, quello di Giancarlo Todisco, che a breve vedremo in quel del Caffè Vulcano e che quindi dovrebbe avere occasione per interagire con Silvia (Luisa Amatucci).

Giancarlo a quanto ci risulta sarà interpretato da Alessandro D’Ambrosi, attore ma anche conduttore tv, sceneggiatore e regista. In ambito fiction, lo abbiamo visto in passato recitare in serie come I Cesaroni, Un medico in famiglia e Distretto di Polizia.

