Un posto al sole anticipazioni: MARINA sta per tornare, parola di Nina Soldano

Nina Soldano

Una delle storie che più sta interessando i fan di Un posto al sole in questo periodo è quella legata ai Cantieri: da tempo è in atto una serie di strani sabotaggi e per risolvere il caso è stato chiamato a indagare Franco Boschi (Peppe Zarbo), che ha ricevuto un incarico ufficiale da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli.

Di recente, come già sappiamo, si è scoperto che l’esecutore materiale dei sabotaggi in questione è l’operaio Ernesto Gargiulo (Franco Pinelli), il più “insospettabile” visto che aveva sempre sempre dato dimostrazione di grande equilibrio nelle vertenze aziendali, cosa che non si poteva dire del ben più irascibile Nicola Iodice (Giuseppe Pisacane).

E invece è proprio il mite Gargiulo l’esecutore materiale, mentre presto scopriremo che colui che sta dirigendo tutto questo è un uomo d’affari piuttosto misterioso, di nome Pietro Abbate (Simon Grechi), che a giorni irromperà nelle vicende di Upas ed entrerà in contatto con Ferri e Franco. In tutto questo, c’è però un altro elemento che si inserirà in futuro… ed è l’elemento sicuramente più atteso dai fan della soap partenopea di Rai 3!

Ebbene sì: dalle sue pagine social, Nina Soldano ha appena comunicato ufficialmente il suo ritorno a Un posto al sole dopo mesi di pausa! Quando la rivedremo, esattamente? Ancora non c’è una data ufficiale, ma ci sentiamo di poter affermare che di certo passeremo l’estate in compagnia di Marina Giordano.

A questo punto diventa interessante capire quali effetti porterà il rientro di Marina: ciò che sta accadendo (e che accadrà) ai Cantieri è in realtà l’inizio di quella vendetta che tutti pregustiamo? O la Giordano tornerà in pace? Quest’ultima ipotesi appare piuttosto improbabile, comunque sia ci sarà da divertirsi…

