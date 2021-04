Più che una Speranza, si è dimostrata un ciclone! Speranza Altieri (Mariasole Di Maio), fresca new entry di Un posto al sole, è già riuscita in pochi giorni a far saltare gli equilibri emotivi di più di un personaggio della soap partenopea di Rai 3 e, contrariamente a quel che si evince dalle attuali puntate, la sua permanenza a Napoli potrebbe prolungarsi più del previsto…

Cosa prova Vittorio (Amato D’Auria) per la nuova arrivata? Sicuramente il figlio di Guido (Germano Bellavia) sta cercando – non senza difficoltà! – di non lasciarsi coinvolgere troppo da Speranza, visto che il suo cuore apparterrebbe ancora ad Alex (Maria Maurigi), che al momento si trova all’estero.

Ma riuscirà il giovane Del Bue a resistere? Al momento il ragazzo sembra provare quasi del fastidio ogni volta che la nipote di Mariella (Antonella Prisco) gli sta “troppo vicino”, ma quel fastidio nasconde un’attrazione irresistibile? A giudicare dagli sguardi, sembra proprio di sì…

In realtà nell’orbita di Speranza sta finendo anche un altro personaggio di Upas: il cuoco-musicista Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo) è rimasto letteralmente folgorato dalla Altieri junior e tutto lascia pensare che un triangolo sentimentale sia all’orizzonte. Sarà davvero così?

Quel che è certo è che, negli episodi della prossima settimana, per Speranza sembrerà arrivato il momento di terminare la sua vacanza a Napoli e di tornare dai genitori. Questa partenza verrà vista positivamente da Vittorio, ma in tal senso il suo sollievo durerà poco: la ragazza riuscirà a prolungare alla fine il suo soggiorno in città grazie a una bugia detta in famiglia e che susciterà alcune perplessità in Guido…

Quanto a Samuel, lui ormai è ormai innamorato perso e le anticipazioni ci dicono che si imbatterà in Speranza “in modo insolito”. Staremo a vedere… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

