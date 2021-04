Un posto al sole: Nina Soldano a Pasquetta sul set. Quando rivedremo Marina?

Nina Soldano è Marina Giordano a Un posto al sole

Come sapete, tramite social network Nina Soldano ha diffuso di recente la notizia ufficiale del suo ritorno a Un posto al sole, dopo un periodo di pausa durato alcuni mesi e di cui si è molto parlato sul web e non solo.

Contemporaneamente all’annuncio, è uscita anche un’intervista sul settimanale Gente in cui l’attrice parla proprio del suo rientro a Upas, sottolineando che la sua Marina Giordano ormai “si è riposata abbastanza“…

È arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie!

Nell’intervista, Nina anticipa anche che a Pasquetta sarà sul set e quindi il momento in cui la rivedremo in tv non è evidentemente lontanissimo.

Per ora non è stata diffusa la data precisa del ritorno in onda della Soldano, ma – non casualmente – qualche giorno fa vi avevamo anticipato che la bella stagione riporterà Marina sui teleschermi di Rai 3: calcolando i tempi medi di distanza tra il girato e la messa in onda, infatti, potremmo ipotizzare che al massimo nella prima parte di giugno (ma, chissà, forse anche un po’ prima) lo storico personaggio della soap rifarà capolino in quel di Palazzo Palladini! Sarà l’inizio di una grande vendetta?

