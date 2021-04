Maurizio Aiello e Nina Soldano

Con grande felicità, sua ma anche di tutti i suoi numerosissimi fan, Nina Soldano come promesso è tornata sul set di Un posto al sole nel giorno di Pasquetta e per l’occasione ha postato sui suoi canali social diverse foto (ma anche video) riguardanti il suo rientro.

Tra le altre cose, Nina ha anche segnalato attraverso una story su Instagram di aver girato la sua prima scena della giornata con Maurizio Aiello. Ci saranno quindi nuove interazioni tra Alberto Palladini e Marina Giordano nel momento in cui rivedremo quest’ultima in onda?

A tal proposito, gli ultimi rumor sulla soap partenopea di Rai 3 parlano in effetti di un Alberto destinato in futuro a riavvicinarsi in qualche modo al mondo dei Cantieri, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi che lo hanno visto gravitare professionalmente – e non solo – intorno a Barbara Filangieri (Mariella Valentini).

Sembra insomma che siano all’orizzonte dei cambiamenti nella vita del Palladini, ma intanto questa settimana l’uomo sarà protagonista di un clamoroso colpo di testa che potrebbe aprire la strada verso una battaglia legale con Clara (Imma Pirone).

