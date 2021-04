Novità in arrivo a calle Acacias. Nel corso dell’episodio 1175 della telenovela Una vita, i telespettatori italiani faranno la conoscenza del giovane e misterioso Julio Exposito (Adrian Reyes), che fin da subito farà ai residenti delle strane domande sul conto di José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e Bellita del Campo (Maria Gracia).

Una Vita, news: Julio arriva ad Acacias

In base a quanto segnalato dalle anticipazioni, Julio arriverà nel quartiere proprio nel giorno in cui José Miguel confesserà alla moglie Bellita che è stata la “falsa amica” Margarita Carrion (Igo Lisbert) ad avvelenarla.

A quel punto, dato che la cantante si rifiuterà di ricorrere per via legali ed accusare la donna del suo tentato omicidio, i Dominguez vorranno gettarsi la brutta storia alle spalle e si impegneranno per tornare a vivere serenamente proprio come un tempo.

Le loro volontà, però, si intersecheranno molto presto con quelle di Julio, che si presenterà ad Acacias con un foglietto dove ci sarà scritto proprio il loro indirizzo. Uno strano avvenimento che caratterizzerà la storyline successiva che si verrà a creare…

Una Vita, spoiler: Jacinto insospettito dalle domande di Julio sui Dominguez

Eh sì: ad esempio, in una determinata giornata, Julio troverà un pretesto per chiacchierare con Servante (David V. Muro) e Jacinto (Jona Garcia), ma il suo discorso verterà soltanto su quelle che sono le abitudini di José Miguel, Bellita e della loro figlia Cinta (Aroa Rodriguez).

Servante non sembrerà dare troppo peso alle parole dell’ultimo arrivato, ma Jacinto alla fine si insospettirà per le continue domande dello sconosciuto sui Dominguez.

Tuttavia, Julio si renderà conto dei dubbi mostrati dal portinaio e preferirà andare via, anche se continuerà a gravitare attorno al quartiere in cerca di un incontro fortuito con qualcuno del clan familiare a cui è stranamente interessato.

Una Vita, trame: José Miguel riceve una strana missiva

In questa atmosfera assolutamente misteriosa, i telespettatori dovranno dunque notare una strana reazione di José Miguel alla ricezione di una missiva. In particolare, l’uomo nasconderà a Bellita ciò che gli è successo e non farà menzione della questione, che lo lascerà palesemente turbato.

In ogni caso, vi consigliamo di fare attenzione proprio a Julio, che avrà un legame ben preciso proprio con il patriarca dei Dominguez. Insomma, il colpo di scena non tarderà ad arrivare… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

