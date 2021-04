Nonostante il loro imminente matrimonio, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non riusciranno proprio ad andare d’accordo nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 26 aprile al 1° maggio 2021

Stavolta l’oggetto del contendere sarà la difesa di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), accusata ingiustamente dell’omicidio di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Da un lato Felipe vorrà essere ad ogni costo l’avvocato della brasiliana, dall’altro Genoveva cercherà di intromettersi nella questione e per questo motivo vorrà affidare l’incarico a Javier Velasco (Alejandro Carro). La tensione che si verrà a creare causerà dunque più di un litigio tra i due promessi sposi…

Una Vita, news: ecco perché Marcia verrà accusata dell’omicidio di Ursula

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Marcia verrà accusata dell’assassinio di Ursula perché il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) ritroverà vicino al corpo della donna un suo fazzoletto (lo stesso che, in realtà, le aveva sottratto la Dicenta al termine di una discussione con Genoveva). Come se non bastasse, a peggiorare la situazione sarà una strana lettera firmata dalla Dicenta, la quale in poche righe accuserà proprio la Sampaio del suo probabile omicidio.

Partendo da questi presupposti si svilupperà una storyline a dir poco complicata, che avrà tra i suoi protagonisti anche Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè), il killer materiale di Ursula per ordine di Genoveva.

Appena Marcia verrà accusata, l’uomo non potrà infatti fare a meno di pensare che sia stata la Salmeron ad incastrare la sua “amata”, ma la dark lady negherà ogni suo minimo coinvolgimento nella questione anche quando verrà minacciata con un coltello. Proprio per tale ragione, Genoveva prometterà a Santiago di fare il possibile per fare uscire la Sampaio di prigione e ricorrerà il giorno successivo a Velasco…

Una Vita, spoiler: Genoveva e Felipe ai ferri corti

Eh sì: dato che riterrà pericoloso che Felipe assista Marcia (volendo evitare ad ogni costo un loro riavvicinamento), Genoveva chiederà proprio a Velasco di assumere la difesa legale della brasiliana.

Tuttavia, l’Alvarez Hermoso non sarà affatto d’accordo con la questione e arriverà a scontrarsi con lei in più di un’occasione, dandole persino l’impressione di essere disposto a rimandare il loro matrimonio. Uno scenario che la Salmeron non vorrà assolutamente considerare, dato che in quel modo rischierà di venire fuori la sua gravidanza (fino a quell’istante nascosta ai vicini di Acacias).

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Inviperita per come la situazione le starà sfuggendo di mano, Genoveva continuerà ad insistere per assumere Velasco, ma Felipe ribadirà la sua posizione, sottolineando che il collega è conosciuto per la sua difesa senza scrupoli di persone colpevoli.

Proprio per tale motivo, Felipe non vorrà che la Sampaio, essendo innocente, venga accostata a Velasco. Insomma, il piano della Salmeron andrà letteralmente in malora, ma il peggio non sarà ancora passato…

Una Vita, trame: Santiago continua a minacciare Genoveva

Tutto questo a che cosa porterà? Vi anticipiamo che le cose per Genoveva continueranno a mettersi male: la donna non riuscirà a nascondere il suo “nervosismo” nemmeno di fronte alla domestica Agustina (Pilar Barrera), tant’è che scoppierà a piangere di fronte a lei. Inoltre Santiago si farà sempre più pressante con la Salmeron e minaccerà di denunciarla alla polizia, accusandola di essere la mandante dell’assassinio di Ursula, se non farà uscire Marcia di prigione quanto prima!

Il Becerra sarà in grado di fare questa minaccia perché, dopo aver ripulito la pistola che ha ucciso Ursula, avrà fatto in modo sull’arma ci siano solo le impronte digitali di Genoveva. Resta quindi da capire come si muoverà la Salmeron su questo “terreno” totalmente a suo svantaggio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.