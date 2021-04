Una tra le protagoniste più sfortunata della telenovela Una Vita è senz’altro Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Osteggiata fin da subito da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per via della sua relazione con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la brasiliana nelle prossime settimane dovrà anche difendersi dall’accusa di aver ucciso Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Tale svolta porterà a diverse e sorprendenti dinamiche nelle trame della soap spagnola…

Una Vita, news: ecco da chi verrà uccisa davvero Ursula

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Ursula verrà uccisa da Genoveva con la complicità di Israel Becerra (Aleix Melè), il quale per settimane si sarà spacciato per Santiago, il marito di Marcia. Ovviamente, l’uomo si presterà ad uccidere la Dicenta in cambio di denaro, che pretenderà di avere in contanti nel momento in cui scoprirà che il figlio che la Salmeron ha in grembo potrebbe essere il suo e non del futuro marito Felipe.

Dopo aver ottenuto i soldi, “Santiago” organizzerà dunque il suo trasferimento in Brasile con Marcia, la quale avrà accettato di restare al suo fianco pur essendo pienamente cosciente della sua falsa identità. Prima di andare via da Acacias, la donna domanderà però al “marito” di salutare per un’ultima volta Felipe…

Una Vita, trame: Marcia dice addio a Felipe

Eh sì: in orario notturno (per non destare le chiacchiere dei vicini), Santiago e Marcia si recheranno infatti a casa di Felipe e per l’occasione quest’ultimo avrà modo di apprendere che la Sampaio sta per lasciare la Spagna e trasferirsi in Brasile al fianco del Becerra.

In un accorato discorso, la donna ribadirà all’Alvarez Hermoso che non smetterà mai di amarlo, anche se gli augurerà di essere felice con Genoveva, ossia la donna che sta per dargli l’erede che ha sempre desiderato.

Ad ogni modo, bisognerà fare attenzione a quello che succederà il giorno successivo a tali saluti, ovvero lo stesso in cui pochissimi abitanti di Acacias si recheranno al funerale dell’odiatissima Ursula…

Una Vita, spoiler: Marcia viene arrestata per l’omicidio di Ursula

Vi anticipiamo infatti che, subito dopo la messa, Marcia e Santiago saluteranno i loro amici all’interno della pensione di Servante (David V. Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros) prima di recarsi alla stazione a prendere il treno. L’intervento del commissario Mendez (David Garcia Intriago) bloccherà però il loro proposito, visto che l’uomo procederà con l’arresto della Sampaio, accusata di aver ucciso Ursula!!!!

Ma per quale motivo il poliziotto sarà arrivato a questa decisione? In attesa di scoprirlo, segnaliamo che Santiago avrà come il sentore che sia stata Genoveva ad incastrare Marcia e non esiterà ad affrontarla.

Le cose potrebbero però essere più complicate di così e riservare diversi colpi di scena…