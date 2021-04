L’omicidio di Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè) sarà uno dei prossimi obiettivi di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Nelle puntate di Una Vita in onda tra qualche settimana, la dark lady principale della telenovela vorrà infatti sbarazzarsi del falso marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), poiché temerà che l’uomo possa rivelare a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) il suo coinvolgimento nella morte di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Tuttavia, il piano della cattivona non andrà per niente a buon fine…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 30 aprile e sabato 1° maggio 2021

Una Vita, news: Genoveva e Santiago, il rapporto si incrina

Le anticipazioni ci fanno sapere che tutto si complicherà quando Marcia verrà arrestata dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) per la morte di Ursula. Se avete letto i nostri post precedenti, sapete infatti già che la Dicenta, poco prima di morire, avrà disseminato una serie di indizi per colpire la brasiliana, come rivelerà a Genoveva in una lettera che riceverà soltanto dopo il suo decesso. In ogni caso, la Sampaio riuscirà ad uscire presto di prigione, grazie all’intervento di Felipe che, attraverso Cesareo (Cesar Vea), troverà un altro vigilante che testimonierà di averla vista al centro della città proprio negli stessi istanti in cui la Dicenta veniva uccisa.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Sarà proprio allora che Genoveva incaricherà il losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) di andare avanti con un proposito che si era prefissata: l’assassinio di Santiago. La donna temerà infatti che, prima o poi, il giovane confessi che hanno ucciso Ursula insieme e, sopratutto, sarà spaventata dal pensiero che l’uomo possa rivelare al futuro marito Felipe che il bambino che aspetta potrebbe non essere il suo…

Una Vita, spoiler: attentato a Santiago!

Da quel momento in avanti, bisognerà così fare attenzione a quello che succederà a Santiago, visto che verrà aggredito da un uomo bendato nel vicolo di Calle Acacias. Fortunatamente il Becerra riuscirà a difendersi, anche se riporterà due ferite all’addome causate da un pugnale, ma il criminale si darà alla fuga appena Cesareo interverrà per sedare la “rissa”.

Oltre a rifiutarsi di andare in ospedale, Santiago non vorrà saperne di denunciare l’aggressione e, come se non bastasse, darà l’impressione di aver capito che è stata Genoveva a tentare di farlo fuori. La storyline che si verrà a creare sarà così sorprendente…

Una Vita, trame: Santiago sospettoso su Genoveva

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Santiago comincerà a “braccare” Genoveva e a lanciarle una serie di velate allusioni al fine di indispettirla e provocare una sua reazione, dato che certe frasi le dirà persino di fronte a Felipe. Come si risolverà quindi la questione? Di certo non mancheranno dei nuovi momenti di tensione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI