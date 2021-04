L’arrivo della recluta Julio Exposito (Adrian Reyes) sconvolgerà la vita di José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Fin dalla sua prima apparizione, il giovane dimostrerà di essere abbastanza interessato alla vita del Dominguez, così come a quella di Bellita del Campo (Maria Gracia) e di Cinta (Aroa Rodriguez); ciò perché porterà con sé un segreto legato alla sua nascita…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 26 e martedì 27 aprile 2021

Una Vita, news: Julio e le domande invadenti sui Dominguez – Del Campo

Le anticipazioni indicano che Julio arriverà ad Acacias e comincerà a fare domande ad ogni residente sulla quotidianità dei Dominguez – Del Campo. Col suo atteggiamento, il ragazzo finirà quindi per insospettire diversi residenti del quartiere, tra cui il portinaio Jacinto (Jona Garcia).

Tuttavia, almeno in una prima fase della storia, il nuovo arrivato riuscirà a cavarsela poiché dichiarerà di essere una recluta in permesso per qualche settimana dall’addestramento, in cerca di José Miguel e Bellita in quanto fan dei due artisti.

Grazie a questo escamotage, Julio otterrà persino un autografo di José Miguel, dato che dichiarerà senza mezzi termini di essere sempre stato un suo estimatore per come accompagnava Bellita, nei suoi concerti, con la chitarra.

Un “fanatismo” alquanto strano, che il giovane giustificherà svelando a tutti quanti di provenire dallo stesso paesino natale di José Miguel. In ogni caso, le stranezze sembreranno destinate ad aumentare, tant’è che ad un certo punto Emilio Pasamar (Josè Pastor) si porrà più di una domanda sull’ossessione del forestiero nei riguardi della famiglia del suocero e avvierà delle indagini insieme all’amico Antoñito (Alvaro Quintana)…

Una Vita, trame: Julio fa una confessione a Emilio e Antoñito

Eh sì: appena scopriranno che Julio ha ottenuto una licenza dell’esercito per curare un’inesistente “zia malata”, Emilio e Antoñito affronteranno Julio e gli estorceranno una confessione sul reale motivo che l’ha portato ad Acacias. Tale motivazione non verrà svelata subito, anche se in un successivo dialogo tra il Pasamar e José Miguel emergerà che una presunta verità, qualora venisse alla luce nel modo sbagliato, potrebbe sconvolgere per sempre la vita di Bellita e Cinta.

Ma quale sarà questo segreto in grado di preoccupare tantissimo il Dominguez? La risposta arriverà durante un infuocato dialogo tra l’uomo e Julio…

Una Vita, spoiler: Julio è figlio illegittimo di Josè Miguel!

Dopo aver tirato fuori una lettera d’amore, scritta dal Dominguez e risalente a circa vent’anni prima, Julio confesserà all’arrabbiatissimo José Miguel di essere suo figlio, nato da una relazione avuta in gioventù con una tale Rocio. Una verità scottante che preoccuperà il chitarrista, il quale dirà di non essere per nulla intenzionato a sconvolgere i suoi equilibri familiari e metterà persino in dubbio la veridicità della storia raccontata dal ragazzo.

Comunque sia, Julio continuerà a ribadire la sua tesi e confesserà all’uomo di avere come secondo nome José; ciò perché la madre ha voluto che, nonostante tutto, avesse sempre con sé un rimando al padre.

Sarà quindi chiaro, nel mezzo del complesso dialogo, che Julio ha voluto un autografo del Dominguez Senior solo per comparare la sua firma a quella dell’epistola che aveva. Ma come si risolverà la questione?

Almeno per ora, vi anticipiamo che José Miguel non vorrà affatto saperne di prendersi le sue responsabilità e continuerà a rifiutare l’idea che Julio sia davvero suo figlio… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.