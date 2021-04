Non sarà soltanto l’ingresso di Ildefonso Cortes (Cisco Lara) a destabilizzare la coppia formata da Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto). Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, Liberto Mendez (Jorge Pobes) si troverà infatti ad assistere ad un momento di intimità tra le due donne e ciò potrebbe compromettere per sempre la loro felicità. Andiamo dunque con ordine per capire come prenderà il via questa storyline…

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: arriva il misterioso JULIO EXPOSITO, cosa nasconde?

Una Vita, news: Camino fa la conoscenza di Ildefonso

Se avete letto i nostri post precedenti sulle anticipazioni delle puntate italiane, sapete già che ad un certo punto Maite temerà che la sua relazione con Camino possa compromettere per sempre la felicità di quest’ultima.

Senza pensare alle conseguenze, la pittrice prenderà dunque la sofferta decisione di lasciare Acacias e penserà di trasferirsi nuovamente a Parigi, anche se la Pasamar riuscirà a farle cambiare nuovamente idea promettendole che accetterà di incontrare altri eventuali corteggiatori per non destare i sospetti di mamma Felicia (Susana Soleto).

In questa situazione intricata si inserirà dunque Ildefonso Cortes, un ex membro dell’esercito e nipote del marchese De Los Pontones. A sorpresa, dopo le dovute presentazioni avviate da Rosina (Sandra Marchena), il ragazzo farà breccia in Camino, che si sentirà piuttosto tranquilla in sua compagnia e vorrà incontrarlo in più di un’occasione.

Tuttavia la Pasamar non smetterà di pensare a Maite nemmeno per un secondo e si impegnerà a mantenere in piedi il “teatrino” solo per non incorrere nell’ira di Felicia, ancora ovviamente all’oscuro del rapporto “peccaminoso” che intrattiene con la sua insegnante…

Una Vita, trame: Maite gelosa della complicità tra Ildefonso e Camino

Ciò, però, porterà ad un piccolo imprevisto: nonostante tutto, Maite non potrà fare a meno di notare la forte simpatia che Camino ha nei riguardi di Ildefonso e, sorprendentemente, sarà gelosa di lui. In principio, la Zaldua cercherà di non palesare alla ragazza le sue perplessità, ma alla fine sarà costretta ad ammettere la verità quando quest’ultima la metterà alle strette.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato Camino ribadirà a Maite che, in vita sua, potrà amare sempre e soltanto lei, dall’altro sempre la Pasamar restituirà simbolicamente alla Zaldua un nastrino rosso, sottolineando che quello che è il “laccio” che le legherà indissolubilmente l’una all’altra, anche quando per via del pensiero bigotto della società non potranno stare insieme.

Si tratterà insomma di una dichiarazione d’amore vera e propria e che porterà le due donne a condividere una serie di baci, ma che purtroppo avrà presto delle conseguenze…

Una Vita, spoiler: Liberto assiste a un momento di intimità tra Maite e Camino!

Eh sì: vi anticipiamo infatti che Liberto si troverà ad assistere ad un momento di intimità tra Maite e Camino e comincerà a sospettare che il legame tra le due donne vada ben oltre quello che la società “morale” rispetta. In particolare, il marito di Rosina noterà poi che la Zaldua ha ritratto una donna senza vestiti molto simile alla Pasamar e non potrà fare a meno di nutrire certi sospetti…

Bisognerà quindi aspettare i prossimi episodi della telenovela per capire come deciderà di muoversi Liberto in questo scenario totalmente inedito… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.