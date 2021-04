Piccola discussione in arrivo tra Camino Pasamar (Aria Bedmar) e Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Le due avranno infatti delle opinioni divergenti a causa della presenza di Ildefonso Cortes (Cisco Lara), l’ex soldato (nipote del marchese de Los Pontones) che avvierà un corteggiamento verso la figlia di Felicia (Susana Soleto). Vediamo insieme cosa succederà stando alle anticipazioni.

Una Vita, news: Camino conosce Ildefonso

Tutto partirà nel momento in cui Maite consigliera a Camino di accettare di incontrare gli eventuali corteggiatori che Felicia vuole presentarle, in modo tale da non innescare i suoi sospetti ed evitare che scopra della loro relazione.

In tale maniera la Pasamar – tramite Rosina (Sandra Marchena) – avrà modo di conoscere il giovane Ildefonso, che la colpirà fin da subito per i suoi modi garbati, in particolare quando sottolineerà che la futura moglie potrà dedicarsi alle sue passioni, che siano esse legate alla pittura o a qualsiasi tipo di arte in generale.

A quel punto, Camino accetterà di incontrare Ildefonso in più di una circostanza, ma la vicinanza evidente che stabilirà con lui finirà per infastidire Maite…

Una Vita, spoiler: Maite e Camino discutono a causa di Ildefonso

Eh si: vi anticipiamo che Maite si infastidirà a dismisura quando vedrà Camino dare (in amicizia) un bacio sulla guancia ad Ildefonso. In quel momento, la pittrice si farà prendere dalla gelosia, tant’è che litigherà con la giovane Pasamar e la inviterà a fare chiarezza sui suoi sentimenti, chiedendole appunto se sia davvero lei la persona con cui vuole stare.

Ad ogni modo, per fortuna, le due donne riusciranno presto a chiarirsi e si dichiareranno amore a vicenda, incuranti del fatto che Liberto (Jorge Pobes), come verrà approfondito attraverso un flashback, le avrà viste mentre si baciavano.

Seppur sospettoso, il marito di Rosina non parlerà a nessuno di quello che ha visto, anche se farà presente a Ramon (Juanma Navas), per avere la sua opinione sugli amori “contro natura”, di aver scoperto che due uomini dell’ateneo hanno una relazione omosessuale.

Una Vita, trame: l’accordo di Felicia

In ogni caso, Maite e Camino riceveranno presto una proposta inaspettata da Felicia. Grazie all’intercessione di Ildefonso, la ristoratrice cambierà idea sulle aspirazioni artistiche della figlia e darà il suo consenso alle lezioni di pittura di Maite a patto che le stesse si svolgano al ristorante Nuovo Secolo XX.

Alle amanti non resterà dunque altra scelta se non quella di accettare il patto, che si interromperà qualora la Zaldua dovesse tentare di "influenzare" Camino con le sue idee progressiste. Tuttavia, la storyline delle Maitino sarà presto destinata a complicarsi…

