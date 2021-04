URSULA / Una vita

Una vita, spoiler: URSULA DICENTA muore, uccisa da Genoveva e Israel

Finale col “botto” per Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Nel corso della puntata 1170 della telenovela Una vita, la perfida dark lady verrà infatti uccisa al termine di un piano ideato da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) con la complicità di Israel Becerra (Aleix Melé), il falso Santiago, ovvero colui che per mesi si è fatto passare come il legittimo sposo di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Una tragica uscita di scena che farà nascere diverse dinamiche nelle storie ambientate a calle Acacias…

Una Vita, news: Ursula spiffera a Felipe la sua verità

Nello specifico, in base a quanto segnalato dalle anticipazioni, Genoveva deciderà di sbarazzarsi di Ursula nel momento in cui la donna scoprirà, tramite il trafficante di donne Cesar Andrade (Alvaro Baguena), che Santiago è soltanto un impostore e non il vero consorte di Marcia; un particolare di cui nemmeno la Salmeron era a conoscenza, ma che basterà a farle comprendere che la Dicenta è disposta a tutto pur di portare alla luce tutte le malefatte che ha commesso negli ultimi mesi.

Dopo aver convinto Israel del fatto che è necessario porre fine all’esistenza della loro nemica se entrambi non vogliono rischiare il carcere, Genoveva organizzerà dunque nei minimi dettagli un piano al fine di attirare Ursula in una trappola mortale.

Prima che tutto ciò vada effettivamente in porto, la Salmeron dovrà però fare i conti con l’ennesima mossa della Dicenta, la quale si presenterà da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sia per rivelargli che Santiago non è chi dice di essere e sia per farle presente che il figlio che Genoveva ha in grembo potrebbe non essere il suo (ciò per via di alcuni pomeriggi “infuocati” trascorsi dal Becerra in compagnia della sua futura moglie).

Una Vita, trame: Felipe tenta di strangolare Ursula

Da un lato Felipe andrà immediatamente in escandescenze e tenterà di strangolare Ursula, dall’altro sarà l’intervento di Genoveva ad evitare il peggio, anche se la Salmeron verrà poi sottoposta dall’uomo ad un vero e proprio terzo grado; ciò avverrà perché l’Alvarez Hermoso resterà particolarmente impressionato dalle accuse della Dicenta e chiederà a chiare lettere alla fidanzata se è stata davvero l’amante del Becerra.

Genoveva smentirà immediatamente tale scenario, sottolineando (mentendo) che non deve credere nemmeno ad una sola delle parole dell’ormai impazzita ex istitutrice!

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Fatto sta che, in seguito a tale discussione, Genoveva penserà di rimandare l’omicidio di Ursula perché temerà che Felipe possa sospettare di lei. Tuttavia “Santiago” insisterà per procedere, perché avrà bisogno quanto prima dei soldi che Genoveva gli ha promesso per fuggire per sempre da Acacias al fianco di Marcia (che avrà accettato di restare con lui nonostante la menzogna della sua identità).

Partendo da questi presupposti, scatterà quindi la macchinazione mortale…

Una Vita, spoiler: la morte di Ursula

Eh sì: nonostante la scusa utilizzata da Genoveva per attirarla all’interno di un bosco completamente innevato, Ursula si preparerà al peggio e, oltre a smettere di indossare l’abito da suora, chiederà ad un prete di potersi confessare, anticipandogli che non saprà se riuscirà a resistere al suo “desiderio di vendetta” una volta che si troverà faccia a faccia con la sua peggiore nemica.

Un discorso che coinciderà con quello che farà la Dicenta, che tenterà di aggredire la Salmeron con un grosso coltello nel bel mezzo della successiva discussione che si verrà a creare sul luogo prescelto dalla “cattivona”.

Peccato però che ad avere la peggio sarà proprio Ursula, che verrà raggiunta da due colpi di pistola che “Santiago” le sparerà alle spalle. L’anziana donna morirà così in pochi secondi, ma farà in tempo a maledire Genoveva. Una frase che non butterà a caso, visto che avrà ripercussioni su una futura storyline… ma in che modo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole de Il segreto SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.