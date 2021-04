Genoveva, Felipe e Ursula / Una vita

Prima di uscire definitivamente dalla telenovela Una vita, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) si farà dei nuovi nemici. Uno di questi sarà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), il quale arriverà addirittura a tentare di strangolare l’ex istitutrice nelle prossime settimane di programmazione della soap. Tale svolta arriverà in seguito ad una controversa “rivelazione” della donna, scopriamo insieme quale…

Una Vita, trame: Ursula scopre che Santiago è un impostore

Se avete letto in precedenza i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Ursula scoprirà da Cesar Andrade (Alvaro Baguena) che Santiago Becerra (Aleix Melé) non è il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), ma un impostore. Questo particolare farà andare su tutte le furie Genoveva Salmeron (Clara Garrido), arrabbiata per essere stata ingannata dal trafficante di donne, ma che desterà una vera e propria preoccupazione nella stessa Marcia, che resterà attonita appena l’uomo le confesserà di essere in realtà Israel, il gemello omozigote di Santiago.

Da un lato la Sampaio sceglierà a sorpresa di non interrompere il suo “finto” matrimonio con l’impostore, dall’altro Ursula userà questa scottante informazione per cercare di provocare la Salmeron, alla quale dirà senza mezzi termini di essere convinta del fatto che il bambino che aspetta sia del Becerra e non di Felipe, con cui starà per celebrare un matrimonio basato sulla menzogna.

Come facilmente prevedibile, questo darà il via ad una serie di dinamiche…

Una Vita, news: Israel e Genoveva progettano l’omicidio di Ursula

Eh sì: vi anticipiamo che Genoveva sarà alquanto preoccupata da tutti i segreti che Ursula avrà scoperto, tant’è che convincerà “Santiago” a sbarazzarsi per sempre della loro nemica, che nel frattempo si sarà rifugiata all’interno di un convento ed avrà cominciato ad indossare l’abito delle suore di tale congregazione. Sorprendentemente, la Dicenta darà però l’impressione di essersi resa conto di quelli che sono i piani della Salmeron e, piuttosto che difendersi, continuerà a provocare diversi residenti di Acacias.

Ad esempio, in un determinato pomeriggio, Ursula farà in modo di essere aggredita verbalmente da Marcia nel bel mezzo del quartiere e, in seguito, si recherà a casa di Felipe per portargli delle informazioni shock. Tutto ciò farà dunque da preludio ad attimi di forte tensione!

Una Vita, spoiler: Felipe in procinto di strangolare Genoveva

Nel momento in cui Ursula gli farà sapere che Santiago non è davvero il marito di Marcia e che Genoveva ha passato una notte di “passione” con lui (che potrebbe convertirlo nel padre del bambino che lei ha in grembo), l’Alvarez Hermoso non riuscirà a contenere la sua rabbia e si avventerà sul collo della Dicenta con l’intenzione di strangolarla.

Un’aggressione in piena regola che arriverà quando la “suora” metterà l’accento sul coinvolgimento della Salmeron nella questione, sostenendo che è stata proprio lei ad accordarsi con Andrade affinché arrivasse il falso Becerra nel giorno in cui avrebbe dovuto sposare Marcia.

A riportare la calma penserà proprio Genoveva, che impedirà a Felipe di commettere un delitto; comunque sia, il destino della povera Ursula sarà già segnato, visto che la Salmeron non abbandonerà il suo proposito di ucciderla con la complicità di “Santiago”. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

