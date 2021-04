Una vita: ecco quando finisce in Spagna! Ma prima spunta la figlia di…

In Spagna, mancano ormai pochissimi episodi all’epilogo di Acacias 38 (Una Vita), ma gli sceneggiatori non hanno intenzione di smettere di stupire il pubblico. Nell’episodio numero 1473, andato in onda di recente su La1, i telespettatori iberici hanno fatto la conoscenza della giovane Gabriela Salmeron (Lydia Pavon), la figlia segreta della dark lady Genoveva (Clara Garrido). Una new entry che, pur apparendo per una manciata di puntate, scombussolerà la vita della cattivissima della soap opera…

Una Vita, spoiler: ecco chi è Gabriela

Al momento si sa ben poco sul passato di Gabriela, a parte il fatto che Genoveva l’ha avuta in giovane età per poi affidarla alle cure della più rassicurante (e sopratutto più adulta) zia Enriqueta. Non è dato sapere nemmeno chi sia il padre della ragazza, anche se la sua nascita, ad ora, è collocabile a diversi anni prima dell’arrivo di Genoveva a calle Acacias, motivo per il quale non dovrebbe essere figlia del defunto Samuel Alday (Juan Gareda).

In ogni caso, stando alle anticipazioni rilasciate sulle prossime puntate spagnole, Genoveva cercherà di stabilire un legame con Gabriela, tant’è che arriverà a presentarla ufficialmente ai suoi vicini, dichiarando a chiare lettere che è sua figlia e, per giunta, la sua unica erede.

Tra dubbi e incertezze, c’è quindi chi comincerà a sospettare delle reali intenzioni dell’ultima arrivata. In primis c’è il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria), che non vedrà di buon occhio l’apparizione di Gabriela nel quartiere ed inizierà ad ipotizzare che la fanciulla potrebbe essere addirittura un’impostora in cerca di denaro; l’uomo prenderà tale scenario in considerazione per via della recente morte – o almeno così è stato fatto pensare – di Aurelio Quesada (Carlos de Austria), il ricchissimo e cattivissimo marito della Salmeron madre.

Una Vita, news: la soap chiuderà con l’episodio 1483

Nell’attesa perciò di scoprire su quali direzioni virerà quest’ultima storyline, segnaliamo ai nostri lettori che le vicende di Una Vita si concluderanno ufficialmente, ovviamente in Spagna, con l’episodio 1483, la cui messa in onda è prevista su La 1 tra il 4 e il 5 maggio 2021.

