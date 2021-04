Una nuova puntata di Uomini e Donne è andata in onda oggi (13 aprile) alle 14.45 su Canale 5; si inizia dall’ingresso in studio di due coppie degli over che si sono conosciute proprio all’interno del programma e che da lì hanno iniziato una bellissima storia d’amore. Si tratta di Loredana e Raimondo e di Luisa e Salvio. Inoltre, proprio quest’ultima coppia è stata protagonista di una proposta di matrimonio.

Dopo un momento di ballo, si passa con a centro studio la dama Patrizia, la quale in una prima istanza era scesa per corteggiare Biagio ma poi si è sentita con Domenico (non l’ex di Gemma). Stando alle parole della donna, i due inizialmente si erano visti e poi sentiti per messaggi, ma ad un certo punto l’uomo sarebbe sparito, nonostante i continui messaggi di lei.

Domenico, entrato in studio, dice che, dopo il loro primo incontro, si è reso conto di non provare quella curiosità in più nei riguardi di Patrizia, per questo è sparito dalla circolazione. Ma lei dice che, almeno per questione di educazione, avrebbe dovuto rispondere al telefono e dire le cose chiaramente. Lui si difende cercando di spiegare che in quel momento non aveva visto il telefono, ma Patrizia ribadisce che si è trattato soltanto di poca educazione, per questo la loro frequentazione si può dire conclusa. Inoltre c’è una nuova signora venuta per conoscere Domenico: si chiama Ornella e l’uomo decide non solo di ballare con lei ma anche di farla rimanere per capire se possa nascere qualcosa.

Successivamente è il turno del tronista Massimiliano, che ha visto in esterna Eugenia e Federica e non ha portato Vanessa perché voleva riflettere meglio sul loro rapporto, dopo gli scontri avvenuti nelle scorse settimane. Vediamo l’esterna tra Massimiliano e Federica, nella quale i due sono intenti prima a fare alcuni esercizi di ginnastica e poi parlano della loro conoscenza, dicendosi molto felici di come stiano procedendo le cose. Lei ammette di vedersi bene con il tronista una volta usciti dal programma.

Terminata l’esterna, Eugenia riconosce non solo di stare provando un inizio di sentimento per Massimiliano, ma anche di riscontrare come il tronista sia più preso da Federica che da Vanessa, anche se lui smentisce tutto. Inoltre Eugenia riconosce di trovare con il tronista molta connessione mentale ma poca attrazione fisica e spera che questo non sia fonte di allontanamento.

Vediamo poi la loro esterna: i due cucinano insieme un piatto di carbonara e poi si trovano a parlare di se stessi e di come vivrebbero una eventuale storia d’amore a distanza. Al termine dell’esterna, Eugenia dichiara di cominciare a fidarsi di Massimiliano e spera di non rimanere delusa. In studio, la corteggiatrice ribadisce il proprio sentimento al tronista e anche le sue perplessità circa l’attrazione fisica, perché è certa di non piacere fisicamente al tronista.

Come andrà tutta questa vicenda? Lo sapremo presto, per oggi il programma termina qui, appuntamento a domani pomeriggio. Come finirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.