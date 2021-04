Nuova settimana per Uomini e Donne. Oggi (19 aprile) si parte da Biagio, che sta frequentando Sara. Lui dichiara di aver avuto una sorta di colpo di fulmine, per questo le ha chiesto il numero. Si sono sentiti e visti, e ci sarebbe stato un bacio. La donna si dice piacevolmente colpita e spera che tutto possa andare bene.

Si passa a Giacomo, che è uscito sia con Carolina e Martina. Si inizia dall’esterna con Martina: la ragazza gli fa conoscere il proprio cane, poi parlano del loro percorso ed entrambi riconoscono di vedersi nella vita dell’altro. Avviene un bacio tramite le mascherine. Una volta tornati in studio, affermano di star bene con l’altro e che il loro rapporto è sempre più importante.

Vediamo l’uscita con Carolina, nella quale prima lei e Giacomo fanno un giro in macchina; poi cercano di spiegare nel dettaglio ciò che infastidisce entrambi e si promettono di lavorare su quelle difficoltà. Quando l’esterna finisce, lei ammette di aver sbagliato spesso i modi di dire alcune cose e riconosce di dover lavorare sulla sua parte più irrazionale. Giacomo le dice che deve comportarsi per quello che è la sua personalità, non deve cambiare in base a lui.

Interviene Martina, ammettendo di avere delle paure e sperando che tutto possa andar bene. Prende parola poi il tronista Massimiliano, comunicando di aver deciso di invitare Eugenia in esterna.

A centro studio troviamo poi la dama Angela, che è uscita con Riccardo (ex di Isabella) e con Andrea: dichiara di aver accettato il numero del primo perché incuriosita dall’estetica, hanno avuto modo di parlare e di vedersi e riconosce in lui grandi qualità. Angela però dice che con Andrea è più avanti e ci sarebbero dei presupposti maggiori. Vuole però continuare a frequentarli per un’altra settimana per capire con chi dei due continuare definitivamente.

Maria De Filippi comunica che c’è una signora venuta per conoscere Riccardo, si chiama Elisa e l’uomo la fa rimanere. Arriva poi il turno di Samantha, che ha visto sia Alessio che Bohdan. Con il primo, dopo gli ultimi scontri, Samantha si ritrova a cena ed entrambi dichiarano di essere molto attratti l’uno dall’altro. Alessio le dice di fidarsi di lei.

L’esterna finisce senza le telecamere e in quel momento c’è stato un bacio molto passionale. In studio, i due dichiarano di aver fatto pace e sperano in un nuovo inizio. Lei ammette che subito dopo l’esterna, ha ricevuto un messaggio da Bohdan e questo l’ha discostata dal pensiero su Alessio.

Vediamo l’esterna con Bohdan, nella quale lui ammette di pensarla sempre di più e le dice di vederla molto confusa tra lui e Alessio. Samantha riconosce di nutrire interesse per tutti e due. L’esterna continua senza le telecamere: non c’è stato un bacio ma molta vicinanza fisica, come abbracci e coccole.

In seguito Samantha dice a Bohdan di aprirsi di più a livello caratteriale, perché vuole conoscerlo maggiormente per arrivare ad una scelta definitiva. Come si svilupperà il percorso di Samantha? Lo sapremo presto, per oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani pomeriggio. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.