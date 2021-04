Uomini e donne / Gemma

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne coincide con l’inizio della messa in onda di una nuova registrazione, effettuata il 27 marzo. Oggi (2 aprile) si inizia da Gemma Galgani, facendoci vedere un riassunto del dialogo avuto con il cavaliere Nicola Vivarelli. Assistiamo poi al loro incontro, nel quale Nicola dichiara di avere un senso di protezione nei riguardi della donna e che per lei prova affetto e simpatia, anche perché conserva ancora ricordi bellissimi del periodo in cui si sono frequentati.

In seguito emerge che Gemma negli ultimi giorni ha sentito per messaggi un altro signore, di nome Riccardo, e poi vediamo la loro esterna su un prato con tanti cuscini. L’uomo dichiara che non si sarebbe mai aspettato che Gemma arrivasse a chiedere il suo numero di telefono, poi ci tiene a precisare che al momento la vede più come un’amica che come possibile conoscenza.

La dama entra in studio e subito afferma di stare vivendo un periodo sentimentale piuttosto deludente, quindi è molto turbata. Inoltre, a proposito dell’incontro con Nicola, ammette di aver sentito la mancanza del cavaliere e ha provato molte emozioni, perché con lui si è sentita protetta nonostante le scorse divergenze. Dal canto suo, il Vivarelli afferma che per qualsiasi cosa, lui ci sarà sempre perché per lei prova un sincero affetto.

Per quanto invece riguarda Riccardo, la Galgani dice che nello scambio di messaggi che c’è stato con lui ha riscontrato alcune sensazioni piacevoli. Stando però al parere di molti nello studio, Gemma commette sempre lo stesso errore nelle conoscenze, ovvero è troppo precipitosa. Il nuovo cavaliere ribadisce ciò che le aveva detto in esterna: essendo una donna ferita dal punto di vista sentimentale, non vuole illuderla e quindi dichiara che può esserci solo dell’amicizia. Dopo i rifiuti di entrambi gli uomini, per Gemma arriva un vero e proprio crollo emotivo, a tal punto che la donna arriva a piangere a centro studio.

Si passa poi alla sezione del trono classico con l’ingresso in studio dei tronisti, cominciando proprio da Giacomo, che è andato in esterna con Martina e con una ragazza nuova. Martina dichiara che la loro è stata un’esterna molto importante, e infatti subito ci viene mostrata. La corteggiatrice racconta al tronista un po’ del suo vissuto ed entrambi ammettono di vedersi nella vita dell’altro. I due sono talmente complici da arrivare a baciarsi tramite la mascherina.

Una volta tornati in studio, Giacomo afferma non solo di essere rimasto molto colpito da questa esterna ma pure di star conoscendo sempre meglio la sua corteggiatrice, e che quindi la sta apprezzando maggiormente. Con l’altra ragazza con cui è uscito, ovvero una seconda Carolina, Giacomo dice di essersi trovato bene, anche se non vediamo l’esterna perché lei nutriva imbarazzo a stare davanti le telecamere.

Termina qui la puntata odierna, Uomini e Donne lunedì non andrà in onda perché è Pasquetta; la prossima puntata avremo modo di vederla martedì 6 aprile alle 14.45 su Canale 5.