Oggi (21 aprile) su Canale 5 nuova puntata di Uomini e Donne. Si parte dalle avventure sentimentali di Gemma. Nelle scorse puntate la Galgani aveva iniziato una frequentazione con, Aldo con il quale si era detto esserci più un’amicizia.

La donna fa il proprio ingresso in studio e di fronte ha proprio il cavaliere: negli ultimi giorni si sono sentiti ed entrambi dichiarano che il loro è un rapporto d’amicizia, ma qualcosa sarebbe cambiato da parte di Aldo. Questo perché Gemma avrebbe cantato al telefono una canzone e ciò ha colpito molto il cavaliere, che si è detto stupito e soprattutto attratto, a tal punto che le porta in dono un regalo.

Si passa al cavaliere Luca, perché Angela (sua ex conoscenza) ha qualcosa da dirgli. Negli ultimi giorni, Angela avrebbe letto sul profilo Instagram di Luca alcuni commenti che proprio lui avrebbe scritto, in base ai quali dichiarava di aver fatto bene a chiudere la conoscenza con Angela. Quest’ultima si dice arrabbiata e delusa, perché è convinta che lui l’abbia sempre presa in giro e che in realtà si sarebbe avvicinato a lei soltanto perché non c’era nessun’altra da cui era attratto. Poi chiede rispetto, anche perché in quei commenti alcuni la attaccavano e soprattutto la denigravano.

Luca si difende dicendo di non aver nulla contro Angela, ma ha reputato strano il ballo della sua ex conoscenza con Armando Incarnato. Inoltre Luca sarebbe rimasto male per via di un discorso che Angela gli avrebbe fatto con fare incattivito.

Maria De Filippi interviene dicendo che Luca avrebbe dovuto chiarire con Angela in separata sede, non parlando della donna sui social. Angela ci tiene a dire di avere una propria dignità e che questi commenti non sarebbero mai dovuti comparire su Instagram. Luca risponde che non ha scritto quei commenti con l’intento di offendere Angela, ma semplicemente per esprimere il proprio pensiero.

Interviene la dama Isabella, sostenendo che Luca scrivendo quei commenti pubblicamente avrebbe dovuto avere una sorta di finalità, altrimenti avrebbe dovuto scrivere quelle cose privatamente. Luca dice che ha commentato in quel modo perché si è detto arrabbiato per come sono andate a finire le cose con Angela, e perché la donna si è detta interessata ad Armando (che lui considera una persona totalmente diversa da lui).

Interviene l'opinionista Gianni, affermando che se Luca fosse stato realmente arrabbiato con Angela, avrebbe dovuto contattarla in privato e non scrivere alcuni commenti pubblicamente. Alla fine di tutto, Luca chiede scusa ad Angela. Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani, alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.