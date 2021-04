Un nuovo appuntamento di Uomini e Donne è andato in onda oggi (22 aprile) su Canale 5. Si inizia dal cavaliere Luca, stavolta rapportato alla dama Elisabetta. Lei afferma di provare un sentimento e di aver avuto il desiderio di spingersi oltre con l’uomo, cosa che però non condivide Luca, il quale si dice dubbioso nell’andare oltre, perché vuole essere completamente sicuro dei propri sentimenti.

Stando invece all’opinione di tutti in studio, Luca non sarebbe veramente interessato alle sue conoscenze e in realtà dice queste cose per mascherare uno scarso interesse. E questo viene confermato dalla lettura di alcune dichiarazioni che il cavaliere avrebbe rilasciato alla redazione.

In seguito Maria De Filippi comunica a Luca che ci sono nuove signore per lui, ma l’uomo, dopo essersi confrontato con Elisabetta, decide di non farle scendere in studio e concentrarsi soltanto sulla stessa Elisabetta. Come andrà a finire tutta questa storia? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate.

Si fanno entrare poi i tre tronisti, partendo da Massimiliano. Nella scorsa puntata, dopo l’abbandono di Eugenia, era andato da lei per parlarle. Nel loro discorso emerge che in effetti Massimiliano è molto più preso da lei da un punto di vista caratteriale che fisico; questo – stando alle parole del tronista – non sarebbe una cosa negativa, perché il carattere conta più di un lato estetico.

Eugenia, nonostante questo, continua ad avere i propri dubbi. Ma, pur avendo diverse riserve, la ragazza decide di rimanere alla corte del tronista, perché crede alle parole del ragazzo. L’esterna finisce senza le telecamere e Maria De Filippi comunica che durante quel momento è avvenuto un bacio.

A quel punto la corteggiatrice Vanessa si arrabbia, dicendo di sentirsi presa in giro. Anche Federica suggerisce a Massimiliano di fare maggiore chiarezza, perché ha a che fare con tre ragazze tutte diverse. Il tronista effettivamente afferma che le sue tre corteggiatrici gli piacciono per motivi diversi e che – pur essendo una situazione difficile – sta cercando di fare chiarezza.

Massimiliano inoltre, avendo a disposizione una sola esterna, decide di vedere nuovamente Eugenia, perché si è reso conto di sentire la mancanza della sua corteggiatrice. I due parlano di ciò che li ha visti protagonisti di recente e poi la ragazza decide di presentargli la famiglia tramite un video; l’esterna finisce senza le telecamere, perché il ragazzo voleva chiarire una cosa con Eugenia.

Intervengono Federica e Vanessa, sostenendo che non è giusto che Massimiliano dica che con Eugenia è più attrazione mentale che fisica, perché così sminuisce il loro carattere. Massimiliano si difende dicendo che non è assolutamente vero ciò che pensano loro e che sente di essere attratto da tutte e tre. Sapremo in seguito come andranno le cose.

A centro studio, infine, si accomodano Amodio e Francesca, due protagonisti degli over. Tutto va bene, si sono visti diverse volte e ci sarebbero stati anche momenti di intimità. Uomini e Donne per oggi finisce qui, torna domani con l'ultima puntata della settimana.