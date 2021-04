La puntata odierna (23 aprile 2021) di Uomini e Donne si è aperta con l’aspro litigio tra Gemma e Tina a causa delle dichiarazioni rilasciate dall’opinionista ad alcuni rotocalchi. Dopo un battibecco tra le due parti in causa, la Cipollari ha abbandonato momentaneamente il video collegamento nel bel mezzo del litigio, regalando un fuori onda in cui non sono mancate parole al vetriolo al telefono con la redazione.

È stata poi mostrata sul ledwall l’esterna tra Roberto e Gemma. I due hanno parlato principalmente di Tina, che secondo il cavaliere fa passare la Galgani per una mangiauomini. In studio Tina ha rincarato la dose, sottolineando come la dama piemontese non sia riuscita a mantenere una relazione stabile in questi anni. Roberto ha rinnovato poi l’interesse per Gemma, con la Cipollari che ha chiesto più volte se oltre al feeling caratteriale ci sia anche un’attrazione fisica. Stentata la replica di Roberto, il quale ha ammesso di non averla mai vista senza vestiti e quindi di non poter dare un giudizio sincero sul suo aspetto fisico.

Tina ha cercato quindi di estorcere al cavaliere barese una qualità che apprezza di Gemma ma Roberto, in evidente difficoltà, ha glissato rivelando di apprezzare moltissimo le gambe della Galgani. Non sembra però prenderla bene la stessa Gemma, che si chiede se oltre alle gambe sia da buttare. Tra parole e stilettate più o meno ironiche, in studio ci si chiede se Roberto abbia avuto un colpo di fulmine per Gemma ma l’uomo ha rivelato di non credere all’amore a prima vista.

Si passa poi a Elisabetta, che ha discusso con Angela riguardo al litigio avvenuto nelle scorse puntate tra Luca e la dama avellinese. Elisabetta ha difeso a spada tratta il Cenerelli, lasciando intendere di voler continuare la frequentazione con quest’ultimo seppur non sia mancata una breve discussione in studio tra i due.

Secondo Tina, Elisabetta è troppo presa dal Cenerelli, al quale invece non importa nulla della loro storia. Nel marasma generale interviene anche Isabella, la quale invita Elisabetta a troncare il rapporto con Luca visto che il cavaliere ha dato l’impressione di essere poco concreto. In risposta a queste critiche, l’uomo ha chiesto più tempo per capire cosa cerca dalla relazione, nonostante ai più l’impressione è che a Luca non interessi nulla di Elisabetta.

Spazio poi al trono classico, con Massimiliano che è uscito in esterna con Carolina. Durante l’uscita ha chiamato anche la madre del tronista che ha subito colpito in positivo la corteggiatrice, la quale l’ha definita dolce e affettuosa.

Si passa infine all’esterna con Martina, che ha confermato il suo interesse per Giacomo. L’esterna è piacevole, tra i due c’è intimità a tal punto che lo Czerny chiede di spegnere le telecamere per poterla baciare. A centro studio Giacomo ha cercato di placare gli animi delle due corteggiatrici, ammettendo di trovarsi bene con entrambe le pretendenti. La puntata si conclude così, appuntamento a lunedì. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.