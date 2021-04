Una nuova settimana con Uomini e Donne è appena iniziata; oggi (26 aprile) si parte dalla dama Gemma, facendoci vedere un dialogo che ha avuto con il cavaliere Roberto: quest’ultimo le suggerisce di non badare ai discorsi dell’opinionista Tina Cipollari, in quanto si intromette per dar fastidio.

Appena Gemma entra in studio, si parla un attimo della sua conoscenza con Aldo: i due si frequentano in amicizia e la sera stessa della registrazione si vedranno. Si affronta poi il discorso legato a Roberto; stando alle parole di Gemma, lui, dopo una loro discussione su Tina, non si sarebbe fatto sentire telefonicamente per almeno una mezz’ora e questo ha suscitato in lei molta perplessità.

L’uomo risponde dicendo che se non si è fatto sentire è perché la discussione lo aveva turbato. E, a proposito, Gemma si dice stanca delle continue litigate con Roberto e non sa se continuare o meno la conoscenza.

In seguito entra in studio un corteggiatore per Gemma, ma che risulta essere un attore contattato da Tina per fare uno scherzo proprio alla Galgani. Si presenta: Fabrizio, 41 anni, si dice colpito dalla donna e di averla addirittura sognata. Dopo aver parlato, Maria De Filippi rivela a Gemma che si è trattato soltanto di uno scherzo di Tina e che l’uomo in verità è un attore. Gemma e Roberto, infine, decidono di chiudere la loro conoscenza, perché si sono accorti di essere completamente diversi.

Si passa alla tronista Samantha, che ha portato in esterna Bohdan: lei dice al suo corteggiatore di aprirsi di più perché vorrebbe conoscerlo maggiormente, e il ragazzo si dice disposto a raccontarsi. L’esterna finisce con la dichiarazione di Samantha di aver paura di fidarsi della persona sbagliata, ma che riconosce in lui una bontà d’animo. Tornati in studio, Samantha ammette di star conoscendo meglio il ragazzo e che avrebbero trovato un punto di incontro.

Per quanto riguarda Alessio, il corteggiatore ha deciso di organizzare una sorta di percorso nel quale, tramite quadri, ha riassunto il loro cammino da quando si sono conosciuti sino a quel momento. Samantha si mostra prima molto emozionata, ma poi subentra la delusione perché Alessio ha deciso di non presentarsi in esterna, dal momento che, stando alle sue parole, avrebbe percepito in Samantha più attenzione nei riguardi del rivale.

Alessio entra in studio e ribadisce la sua delusione: è certo che Samantha chieda troppe attenzioni a Bohdan e questo lo infastidisce, soprattutto dopo il bacio che c’è stato tra di loro. Samantha gli risponde che non essere andato in esterna equivale a bloccare la conoscenza e afferma che, per quanto le riguarda, sarebbe meglio presentarsi in esterna e litigare piuttosto che non presentarsi e non chiarire.

Inoltre Samantha afferma di avere numerosi dubbi nei riguardi di Alessio, perché ha paura che il suo corteggiatore non sia in grado di affrontarla. Riusciranno la tronista e Alessio a chiarire questo incidente di percorso?

Lo sapremo nelle prossime puntate; per oggi Uomini e Donne finisce qui, appuntamento a domani pomeriggio.