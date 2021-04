Nuova puntata di Uomini e Donne; ieri è iniziata la messa in onda di una registrazione e oggi (27 aprile) assistiamo alla sua conclusione. Si parte da Angela, che ha di fronte Luca. Quest’ultimo chiede scusa alla donna per come sono andate le cose la settimana scorsa e per averla offesa sui social. L’opinionista Gianni non crede al passo indietro dell’uomo e sostiene che questo sia calcolato per ripulirsi l’immagine. Angela accetta le scuse dell’uomo, ma ribadisce il fatto di esserci rimasta male e che si è sentita ferita.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: BIAGIO e SARA, tutte le novità

Interviene poi Martina, la corteggiatrice di Giacomo, volendo chiarire un punto fondamentale. Nelle scorse puntate, dopo aver visto l’esterna tra lui e la rivale Carolina, non era intervenuta a riguardo perché voleva riflettere a lungo prima di dire effettivamente la propria opinione. Inoltre il tronista fa capire a tutti che con Martina e Carolina sono due percorsi opposti ma, nonostante questo, con entrambe le corteggiatrici prova sensazioni vere.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Si passa poi a Biagio e Sara, protagonisti degli over. Le cose vanno bene, si sentono e si vedono spesso, e si sono baciati. Se da un lato vediamo Biagio molto più coinvolto, dall’altro Sara ammette che, dopo sei anni in cui non ha una relazione, è stato difficile avere a che fare nuovamente con un uomo e quindi si dice ancora frenata. Ad un certo punto, il cavaliere Biagio propone ad un’altra dama, Elisa, di frequentarsi, ma quest’ultima dice che non si metterebbe mai in mezzo ad un’altra storia.

Interviene Gianni, dicendo a Biagio di essere superficiale perché un uomo che mostra così tanto interesse nei riguardi di Sara non può in nessun modo concentrarsi su altre donne. Prende la parola Sara, dicendo all’uomo di non essere d’accordo con l’intenzione di Biagio di conoscere un’altra donna e quindi decide di alzarsi da centro studio e di accomodarsi tra le fila del parterre femminile. Inoltre dice che, dopo sei anni, adesso vuole un uomo in grado di aggiungerle qualcosa, senza compromessi.

Dopo un momento di ballo, è il turno della dama Patrizia che sta conoscendo un cavaliere di nome Fulvio. I due si sono scambiati il numero di cellulare un paio di settimane fa, si sono sentiti e visti spesso. Entrambi però avrebbero dato e accettato numeri telefonici di altri partecipanti, ma Patrizia dice che finché c’è rispetto reciproco non c’è nulla di male se ci dovessero essere altre conoscenze, come ad esempio Raquel. La donna ha sentito telefonicamente Fulvio, ma dopo quel momento, non si sarebbe più fatto sentire e, quando ci sarebbe stata l’opportunità di vedersi, lei non ha accettato perché ha visto qualcosa di strano nell’uomo.

Emerge poi che tra Patrizia e Fulvio ci sarebbe stato anche un bacio molto passionale. Nonostante le conoscenze che vorrebbe intraprendere Fulvio, Patrizia si dice predisposta ad andare avanti con lui, e questo suscita molte perplessità da parte di tutti. Come andrà a finire questa storia? Lo sapremo nelle prossime puntate, per oggi Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.