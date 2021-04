Oggi (28 aprile) è iniziata la messa in onda di una nuova registrazione – effettuata il 24 aprile – di Uomini e Donne. Si parte dalla dama Gemma, che infatti fa il suo ingresso in studio. Si parla subito del cavaliere Aldo: i due si sono visti a cena e lei dichiara di nutrire per lui una grande simpatia, perché suscita in lei molta allegria.

Quando l’uomo si accomoda a centro studio, l’opinionista Tina gli suggerisce di usare prudenza con Gemma, perché secondo il suo parere la donna lo starebbe prendendo in giro. Gemma si difende dalle accuse di Tina, sostenendo invece di nutrire molto affetto per Aldo e, a mo’ di dimostrazione, gli porge un regalo in segno di sincerità e affetto. Non solo, anche lui ha un dono per Gemma. Le cose, quindi, tra loro sembrano procedere piuttosto bene, anche perché per il momento si tratta di amicizia da parte di entrambi.

La bionda dama di Torino, inoltre, nel corso dell’ultima registrazione, avrebbe poi notato tra le fila del parterre maschile un signore, Antonio, al quale aveva lasciato il numero di telefono; poi Gemma lo avrebbe invitato a cena, ma il cavaliere avrebbe messo in chiaro il fatto che si tratta solo di amicizia, perché timoroso di essere attaccato in studio dagli opinionisti (soprattutto da Tina). In poche parole, Gemma è sicura che Tina influenzi negativamente tutti i suoi eventuali corteggiatori.

Antonio entra in studio e dice di essere incuriosito dal personaggio di Gemma, al che la donna ci resta male e dice di essere una persona e non un personaggio. Successivamente Antonio dichiara di nutrire per la dama soltanto amicizia, ma Gemma per tutta risposta afferma di non volere amicizia da lui.

A questo punto interviene l’opinionista Gianni dicendo che, se l’intenzione di Antonio sin dall’inizio fosse stata quella di essere amico di Gemma, non avrebbe dovuto accettare il numero di telefono. Tra Gemma e Antonio, dunque, la frequentazione può definirsi conclusa.

Dopo un momento di ballo, si passa alla dama Isabella, perché un signore è venuto a conoscerla, si presenta: si chiama Giovanni, ha 62 anni e dichiara di essere rimasto molto colpito da lei già dalla tv. Si dice parecchio attratto da tutti i punti di vista dalla donna, sia da un lato estetico che caratteriale. La presentazione dell’uomo colpisce tutti, soprattutto Isabella che ne rimane sorpresa e quindi lo fa rimanere per iniziare una conoscenza, ovviamente con tutte le possibili riserve. I due quindi ballano insieme.

