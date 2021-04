Oggi, 29 aprile, a Uomini e Donne continuiamo a vedere la registrazione del 24. Si inizia da una discussione tra Gemma e Tina: la dama accusa l’opinionista di influenzare le proprie conoscenze, mentre Tina le risponde che in realtà è lei a far scappare tutti gli uomini.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Giacomo e Carolina, lui cerca un chiarimento

Si passa poi alla dama Elisabetta e al cavaliere Luca, con un riassunto di ciò che è successo nelle scorse settimane. Dopo l’ultima registrazione, tra loro non è andata proprio benissimo ma, nel corso dei giorni, la situazione è leggermente cambiata. Luca infatti ha deciso di vivere la storia con meno razionalità, perché questa a detta sua l’ha sempre bloccato nei rapporti. Ed è per questo che lui ed Elisabetta, in una recente uscita, sarebbero andati oltre ad un semplice bacio.

Secondo Gianni, tutto ciò è una forzatura, soprattutto perché Luca non dichiara un sentimento. Il cavaliere dal canto suo vuole avere maggior tempo per capire ciò che prova per Elisabetta. Quest’ultima dichiara di voler dare il tempo necessario affinché questo possa succedere; interviene Tina dicendo di notare in Luca un disorientamento, perché non prende mai una posizione.

Maria De Filippi poi comunica che un signore è venuto per conoscere Elisabetta, ma lei dichiara di volersi concentrare esclusivamente su Luca.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

È il momento di Massimiliano con l’esterna di Federica, che lo accusa di essere incoerente perché per lei il ragazzo non sarebbe attratto da Eugenia ma starebbe provando a conoscerla dato che piace al pubblico. Federica, trovandosi di fronte il tronista, fa una specie di riassunto del loro percorso e poi ribadisce di aver notato in lui poca sincerità per come sono andate le cose con Eugenia.

Il tronista afferma che il discorso di Federica è falso e che in realtà è interessato ad Eugenia. In seguito Massimiliano decide di eliminare Federica, dedicandosi ad Eugenia e Vanessa. Quest’ultima fa il suo ingresso in studio e vediamo la loro esterna: lei organizza una caccia al tesoro con dei bigliettini, nei quali esprime i propri sentimenti. I due poi parlano e dicono di provare molto interesse l’uno per l’altra; inoltre Vanessa fa conoscere a Massimiliano la propria madre tramite una videochiamata. L’esterna finisce con un bacio tramite le mascherine.

Tornati in studio, entrambi dichiarano di aver vissuto un’esterna bellissima, in cui ci sono state molte emozioni. Interviene Eugenia, dicendosi da un lato dispiaciuta per aver visto Massimiliano così preso da Vanessa, ma dall’altro felice perché ha deciso di eliminare Federica.

Si passa infine a Biagio e Sara, protagonisti degli Over. I due di recente hanno litigato perché lui aveva deciso di voler frequentare anche Elisa. Una volta che si trovano a centro studio, Biagio dichiara che nel corso dell’ultima settimana ha cercato in tutti i modi di chiarire con Sara, ma Tina è certa che l’uomo si sia voluto riavvicinare solo per rimanere al centro dello studio e avere così visibilità.

In seguito Biagio invita a cena Sara e la donna gli risponde che accetterà ma semplicemente per chiarire tutta la vicenda, anche perché si dice veramente delusa. Come finirà la situazione? Lo sapremo presto. Uomini e Donne torna domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.