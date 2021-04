Massimiliano / Uomini e donne

Dopo la pausa di Pasquetta, oggi (6 aprile) è ritornato Uomini e Donne, con la continuazione della registrazione del 27 marzo. Si inizia dal cavaliere Domenico (non l’uomo che è uscito con Gemma), che ha iniziato una conoscenza con la dama Raquel. Se da un lato l’uomo dichiara di star vivendo emozioni bellissime, dall’altro Raquel ammette di provare una forte attrazione, però al momento non capisce se si tratti di un sentimento profondo; valuteranno di conseguenza come procedere.

Si passa poi a Biagio e Isabella. I due si sono visti ancora e oltretutto c’è stato anche un bacio profondo nel corso di una loro passeggiata. Nonostante il percorso con Biagio, la dama vuole iniziare una conoscenza anche con Riccardo e Gianfranco. Prende parola proprio Riccardo, il quale si dice curioso della conoscenza con Isabella, perché condividono la passione per il golf. Per quanto riguarda Biagio, per ora preferisce concentrarsi su Isabella.

Dopo un momento di ballo, a centro studio è il turno del tronista Massimiliano, che parla circa la frequentazione con la sua corteggiatrice Vanessa. Il ragazzo dichiara che in un loro scambio di messaggi, la ragazza avrebbe raccontato moltissimo della propria persona, e questo per Massimiliano è stato troppo, perché si potrebbe perdere il valore delle parole. Così Vanessa fa il proprio ingresso in studio e da subito ammette di aver esagerato nell’esprimersi così tanto. Inoltre dichiara di aver avuto molta paura di perderlo, per questo ha deciso di raccontare tantissimo di lei, perché voleva che lui capisse fino in fondo il suo interesse.

Vediamo quindi la loro esterna, nel quale si ritrovano a parlare proprio di questa difficoltà. Una volta terminato il filmato della loro uscita, prende parola l’opinionista Gianni, dichiarando di avere il sospetto che Massimiliano provi per Vanessa solo un senso di protezione e non un vero e proprio interesse. Il tronista, poi, fa un’altra esterna con un’altra ragazza, di nome Federica, nella quale i due si trovano prima a ballare insieme e poi a parlare del più e del meno. Massimiliano dichiara di nutrire interesse e che sente una forte attrazione. Federica si accomoda di fronte al tronista e ribadisce di essersi trovata molto bene con lui.

Avviene poi uno scontro verbale tra Eugenia e Federica: quest’ultima nell’esterna con Massimiliano ha espresso un parere negativo nei riguardi di Eugenia, che orasi difende dicendo che la ragazza non deve esprimere giudizi sulla sua persona (anche perché non la conosce).

Si passa poi ad Armando Incarnato ed Angela. Lui dichiara di aver cercato il numero di telefono della donna, perché incuriosito molto da una grande attrazione fisica, inoltre sono pure usciti insieme e a quanto pare ci sarebbero stati anche momenti molto passionali. Avviene poi una discussione tra i due, perché lui nutre dei dubbi circa le conoscenze pregresse della donna, la quale però dichiara di non avere alcuna preoccupazione e che ha sempre dichiarato il vero.

Uomini e Donne termina qui, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5.