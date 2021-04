Uomini e donne

Oggi (7 aprile) è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, si tratta della prima parte di registrazione del 28 marzo. Si inizia dal tronista Giacomo, perché la sua corteggiatrice Carolina lamenta il fatto che dia maggiori attenzioni alla rivale Martina. Giacomo si difende dicendo di aver notato che Carolina si è dimostrata fredda nella scorsa puntata, dato che non ha espresso le perplessità che invece sta dicendo oggi. La ragazza sostiene che, quando arriva una nuova corteggiatrice, il tronista la lascia sempre a casa, mentre porta in esterna Martina.

Quest’ultima prende la parola cercando di far capire a Carolina che le situazioni sono diverse e che addirittura ha percepito che il tronista durante la loro ultima esterna pensava a lei. Interviene Maria De Filippi dicendo a Giacomo che Carolina in questo momento avrebbe bisogno di rassicurazioni, e che il tronista dovrebbe dirle ciò che veramente prova. Ad un certo punto la conduttrice propone a Carolina di ballare con lui, così avviene un ballo “di pace”.

Ma. se da un lato Carolina riesce a tranquillizzarsi, dall’altro vediamo Martina abbandonare lo studio. E così Giacomo va dietro le quinte per parlarle; tramite i loro discorsi emerge come Martina sia rimasta male del ballo visto poco prima perché, in un loro precedente litigio, Giacomo aveva rifiutato proprio un ballo. Vedendo tutta questa situazione, Carolina va dietro le quinte sottolineando il fatto che il chiarimento tra Martina e Giacomo dovrebbe avvenire in studio.

Si passa poi alle vicende legate a Gemma Galgani, facendoci vedere il riassunto della nuova conoscenza con il cavaliere Riccardo. Al termine della scorsa puntata, tramite un filmato, guardiamo Gemma intenta a vedere un dialogo tra Riccardo e la dama Isabella. Quest’ultima imputa all’uomo di aver sbagliato a dare corda a Gemma, perché la bionda dama si trovava in un momento di difficoltà e può prendere ogni cosa come gesto di interesse. A quel punto Gemma vuole parlare con Riccardo, precisando di esserci rimasta male del suo rifiuto.

Una volta che Gemma fa il proprio ingresso, Riccardo si dice dispiaciuto di aver visto le sue lacrime, ma aggiunge di non averla mai illusa e che è stato sempre chiaro. Non è dello stesso avviso Gemma, la quale dice che alcuni messaggi che l’uomo le ha inviato sottintendevano un minimo di trasporto, ma Riccardo le conferma che erano dei messaggi di amicizia e niente più. Tutti in studio, conduttrice compresa, fanno capire alla donna che quei messaggi erano di circostanza e che forse lei si è illusa.

Interviene Nicola Vivarelli, difendendo Gemma e sostenendo che Riccardo doveva confortare Gemma quando la scorsa puntata l’ha vista piangere, anche perché è quello che farebbe un amico. A proposito di Nicola, Gemma lo ringrazia per essere stato sensibile con lei e per averla capita in un momento così difficile. Il Vivarelli quindi sostiene che Gemma, essendo una donna molto sensibile, si sarebbe illusa dai messaggi.

Interviene Armando Incarnato accusando Nicola di aver preso in giro Gemma, a differenza di Riccardo che è stato sincero sin dall’inizio. La Galgani invece sostiene di non aver avvertito la presa in giro di Nicola e per questo gli crede, tanto da voler ballare proprio con il suo ex corteggiatore. Termina qui la puntata odierna, appuntamento a domani alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.