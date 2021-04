ARMANDO / Uomini e donne

Comincia una nuova settimana con Uomini e Donne, che dopo lo stop di Pasquetta è pronto a tornare in onda questo pomeriggio, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45. Nella puntata di venerdì abbiamo assistito all’esterna tra Gemma e Nicola, che dopo un periodo trascorso in mare è tornato nel programma con l’obiettivo di trovare la donna della propria vita.

Il giovane cavaliere ha deciso di uscire in esterna in maniera amicale con Gemma, rimasta senza alcun corteggiatore, e lei ha gradito l’invito del suo ex compagno con il quale ha trascorso una giornata piacevole e all’insegna della spensieratezza.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Quest’oggi invece si cambia completante registro, con Armando che svelerà in studio il nome della donna con cui si sta sentendo in questi giorni. L’Incarnato è stato protagonista di poche storie in questa stagione per lui avara di emozioni (escluse le liaison con Brunilde e Lucrezia, terminate in modo brusco negli scorsi mesi). Ora il parrucchiere partenopeo sembra intenzionato a fare seriamente con una donna in particolare, Angela, che dopo la fine della relazione con Luca vuole ritrovare fiducia nell’amore.

Armando definirà Angela una donna molto socievole ed espansiva, lasciandosi andare ad alcuni dettagli sulla loro esterna. A quanto pare tra i due non ci sarebbe stato solo un bacio bensì qualcosa di più, come lasciano intendere gli sguardi d’intesa dei due che sembrano molto presi l’uno dell’altro.

Spronati infine dalla padrona di casa, sia Armando che Angela si diranno entusiasti della loro conoscenza, decidendo di portarla avanti nelle prossime settimane. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.