Diamo uno sguardo alle puntate future di Uomini e donne, dove la protagonista sarà Isabella, una nuova dama che subito ha fatto impazzire i cavalieri presenti nel parterre. La donna, dopo aver chiuso con Riccardo e Biagio, è pronta a fare la conoscenza di due nuovi pretendenti pronti a fare di tutto per conquistare il suo cuore. A quanto pare Isabella rimarrà molto colpita principalmente da un pretendente in particolare, il quale potrebbe regalare alla dama un lieto fine fuori dal programma.

Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 14 aprile: Samantha e Alessio, nuovo inizio?

Armando è invece alle prese con la conoscenza di Monalisa, la nuova corteggiatrice che ha totalmente perso la testa per il parrucchiere partenopeo. L’Incarnato, per il quale nelle scorse puntate sono arrivate ben quattro nuove dame, è sembrato molto preso da Monalisa, seppur in studio Nicola Vivarelli abbia dubitato sulle reali intenzioni di Armando, insinuando che l’uomo manchi di rispetto alle donne non avendo alcuna intenzione di intrecciare una storia d’amore.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Spazio anche a Luca Cenerelli, il cui percorso nel programma sta appassionando pubblico e opinionisti. Il cavaliere infatti è tra i maggiori protagonisti di questa edizione, che ha visto in lui uno dei corteggiatori più ambiti e chiacchierati dell’edizione.

Nelle scorse puntate il Cenerelli ha discusso aspramente con Elisabetta, che non ha gradito il comportamento dell’uomo, che continua a conoscere altre donne pur avendo dichiarato di provare un affetto particolare per lei. È scontato dire che nelle prossime puntate il cavaliere sarà costretto a prendere una decisione definitiva in merito alla relazione con Elisabetta. Come finirà?

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.