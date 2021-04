Le anticipazioni delle puntate future di Uomini e Donne riportano interessanti novità riguardo una coppia del trono over. Parliamo di Sara e Biagio, che da un paio di settimane hanno iniziato a frequentarsi con costanza. A centro studio la dama non ha speso buone parole per Biagio, accusandolo di aver voluto conoscere una nuova donna scesa per lui nonostante il rapporto tra i due sembrasse tale da iniziare a pensare a un’esclusiva.

A quanto pare Sara negli scorsi giorni era pronta a chiudere definitivamente la relazione, ma Biagio avrebbe insistito per poterle parlare a cena. Tra i due c’è stato quindi un chiarimento che ha portato Biagio a decidere di sospendere la conoscenza con la nuova dama.

In studio, la donna scesa per lui negli scorsi giorni apparirà scioccata dalle parole di Biagio, visto che il cavaliere le aveva fatto capire di essere entusiasta di questa nuova relazione. Interverrà anche la redazione, che confermerà le parole della donna (dato che lui non aveva mai parlato di esclusiva a Sara).

Biagio cercherà di chiarire la situazione, quanto mai ingarbugliata. Il cavaliere aversano affermerà di aver deciso nelle ultime ore di concedere l’esclusiva a Sara e di non averne parlato assolutamente con nessuno. Biagio si dirà inoltre pronto a viversi lontano dalle telecamere la sua storia con Sara, alla quale ha anche portato un regalo (comprato insieme alla figlia) che simboleggia la genuinità del loro amore. Come finirà?

