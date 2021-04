Nelle puntate future di Uomini e Donne, Gemma continuerà a essere la protagonista indiscussa a centro studio. La donna infatti, dopo la fine della storia lampo con Riccardo (il quale nel frattempo ha deciso di continuare la relazione con Isabella), deciderà di fiondarsi a capofitto nella conoscenza dei nuovi corteggiatori che nelle prossime settimane scenderanno per rubare il suo cuore.

Un percorso fin qui pieno di emozione per la Galgani, che in questa stagione del programma ha vissuto tanti sentimenti contrastanti, a partire dalla travagliata storia con Nicola Vivarelli (il quale proprio in questi giorni è tornato nel programma).

Spazio anche al trono classico, con Massimiliano che apparirà molto freddo nei confronti di Vanessa. La corteggiatrice verrà accusata dal giovane di aver fatto un passo più lungo della gamba nella conoscenza e questo a Massimiliano metterà molta ansia, visto che lui preferisce viversi il percorso nel programma con molta tranquillità.

A peggiorare le cose con Vanessa penserà anche l'arrivo in trasmissione di Federica, che immediatamente farà breccia nel cuore del tronista romano. Come finirà?