Nelle prossime puntate di Uomini e Donne Gemma farà il punto della sua conoscenza con Roberto, il nuovo cavaliere pugliese arrivato nel programma con l’intenzione di conoscere la Galgani. Proprio la dama torinese nelle ultime settimane ha rotto la relazione con Aldo, il quale non ha mai dimostrato di tenere realmente alla piemontese.

Con Roberto invece le cose sono subito partite in un modo diverso nonostante Tina, presente in collegamento video, abbia messo in evidenza la grande differenza di età tra i due (Gemma è vent’anni più grande del corteggiatore). Nelle prossime puntate dunque scopriremo come è proseguita la conoscenza tra i due.

Spazio anche al trono classico, con Massimiliano che nella scorsa registrazione ha chiesto a Eugenia di restare nel programma. La donna infatti aveva manifestato in modo veemente la volontà di lasciare la trasmissione, non avendo ricevuto dal tronista le attenzioni che meritava.

Il Mollicone infatti ha rivelato di essere fisicamente attratto da Vanessa e Federica, deludendo in questo modo le aspettative di Eugenia, che ha reagito minacciando di lasciare il salotto più famoso della tv.

Non è una bella notizia per Massimiliano, che vorrebbe conoscere più a fondo Eugenia, con la quale è scattato un grande feeling mentale. Cosa deciderà la corteggiatrice, resterà o abbandonerà per sempre Uomini e Donne? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.