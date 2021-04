Nelle prossime puntate di Uomini e Donne il tronista Giacomo Czerny farà il punto delle sue conoscenze all’interno del programma. Giacomo ha trascorso una piacevole esterna in compagnia di Martina, con la quale sembra abbia instaurato un ottimo feeling.

Il rapporto creatosi tra i due non farà però piacere a Carolina, che abbandonerà in lacrime lo studio venendo rincorsa da Giacomo. Martina nel frattempo si dirà contrariata dal comportamento del tronista, il quale non ci ha pensato due volte ad andare dietro Carolina lasciando Martina da sola a centro studio…

Nel frattempo Giacomo cercherà un chiarimento con Carolina, che dal canto suo dirà di non sentirsi più desiderata dal tronista tanto che questa cosa, insieme a tanti altri piccoli segnali, le ha fatto perdere fiducia in lui.

L’uomo, scosso dalle parole della corteggiatrice, tenterà di tranquillizzarla abbracciandola e confidandole che lui in questo momento non ha ancora una preferita e che cercherà di fare chiarezza sui suoi sentimenti tramite le esterne e l’atteggiamento delle due donne.

In studio Carolina chiederà scusa alla rivale per il comportamento tenuto nelle ultime registrazioni rimarcando però il comportamento sbagliato di Giacomo, il quale continua ad attaccarla a causa delle sue reazioni impulsive.

Alla fine interverrà anche Samantha che cercherà di gettare acqua sul fuoco prendendo le parti del suo collega, il quale, deluso dalla reazione delle sue corteggiatrici, deciderà di non ballare con nessuna delle due. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.