Samantha Curcio è tra le protagoniste più chiacchierate di questa edizione del trono classico di Uomini e Donne. La tronista di Angri ha conquistato tutti con la sua simpatia e autoironia, diventando in poco tempo la beniamina dei fan del programma. Nelle prossime puntate della trasmissione, la Curcio farà un’esterna con Alessio Cennicola, che nelle scorse puntate si era rifiutato di uscire con lei a causa di un’incomprensione non risolta.

Il corteggiatore verrà accusato da Samantha di averla fatta soffrire molto a causa del suo comportamento, ma lui, in risposta, affermerà di averla voluta mettere alla prova per vedere quanto amore prova davvero per lui. Alla fine Alessio decide di chiamare il padre, il quale si ritiene entusiasta di poter fare la conoscenza della donna che sta frequentando il figlio.

La Curcio è uscita anche con Bohdan: l’ex tentatore inviterà la tronista a una serata di karaoke, che scopriremo essere una grande passione della Curcio. In seguito la donna spegnerà le telecamere per potersi vivere liberamente l’intimità con Bogdan, con il quale ci sarà anche un bacio.

Non la prenderà di certo bene Alessio, che accuserà la tronista di avere una preferenza per Bohdan. Il Cennicola, infuriato, si rifiuterà di ballare con lei seppur la donna chiarirà di non avere alcuna voglia di fare un ballo con lui.

Samantha chiarirà una volta per tutte che non ha alcuna intenzione di farsi condizionare da nessuno e che il bacio le è servito per fare chiarezza sui suoi sentimenti. Alessio però continuerà a mantenere il punto, rifiutandosi di chiarire in studio con la donna. Riusciranno a risolvere questo ennesimo litigio? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.