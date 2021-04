Nelle prossime puntate di Uomini e Donne la protagonista della situazione sarà Samantha, che dopo l’accesso litigio con Armando tornerà a centro studio per fare il punto del suo percorso nel programma. La tronista è alle prese con la conoscenza di Bohdan, l’ex tentatore di Temptation Island sceso in trasmissione per conoscerla.

Spazio anche ad Alessio, il quale però continua a non convincere la tronista a causa di alcune sue posizioni che proprio non le piacciono. Durante la messa in onda avverrà anche un duro scontro tra i corteggiatori, che, come già successo nella scorsa puntata, non se le manderanno a dire pur di conquistare il cuore della donna.

Per quanto riguarda il trono over, Luca continuerà la relazione con Elisabetta anche se lei non ha apprezzato la decisione dell’uomo della scorsa puntata di continuare a conoscere altre donne. Il Cenerelli ha infatti iniziato una storia con Sara, arrivata per lui nelle scorse puntate e con cui ha iniziato una piacevole frequentazione.

A Elisabetta non andranno bene tutte queste attenzioni del cavaliere verso altre donne e chiederà tra le righe di avere l'esclusiva. Peccato che Luca non si dirà pronto a un passo del genere e rimanderà tutto alle prossime settimane. Come finirà?