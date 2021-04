Samantha / Uomini e donne

Nuova puntata di Uomini e Donne questo pomeriggio su Canale 5, a partire alle 14.45. Toccherà a Samantha sedere a centro studio per fare il resoconto del suo percorso. La donna, rimasta con un solo corteggiatore, accoglierà in trasmissione due nuovi pretendenti: Bohdan e Giulio.

Il primo si è fatto subito riconoscere per aver lanciato alcune frecciatine ad Alessio, accusato di non sapere cosa siano umiltà e senso del sacrificio. Il Cennicola non prenderà affatto bene le parole del rivale, che a suo parere non può permettersi di giudicare una persona senza neanche averla conosciuta.

A difesa di Bohdan si schiererà a sorpresa Samantha, che cercherà di far capire a un adirato Alessio il significato delle parole dell’ex tentatore di Temptation Island. Samantha inoltre è uscita anche con Giulio, un ragazzo solare che ammetterà di essersi trovato bene in compagnia della Curcio, la quale però non sarà della stessa idea del corteggiatore, definito da lei infantile e poco interessante. Dette queste parole, la tronista senza tanti giri di parole manderà a casa Giulio, che mestamente abbandonerà lo studio.

Spazio anche al trono over con Luca, alle prese con la conoscenza di Anna Maria ed Elisabetta. Con la prima seppur abbia passato una serata piacevole non ha avvertito passione e trasporto, un segnale negativo che farà propendere per la fine della conoscenza.

Per il cavaliere scenderanno tre nuove pretendenti pronte a conoscerlo ma lui deciderà di trattenere in studio solamente Sara, una signora bionda a cui concederà anche un ballo. Chi non prenderà bene il comportamento di Luca sarà Elisabetta, che in lacrime non si dirà d’accordo sull’atteggiamento dell’uomo, il quale non solo l’ha completamente ignorata per tutta la settimana ma ha anche deciso di conoscere una nuova dama, sminuendo tutto ciò che di bello c’era stato tra loro due.

Il cavaliere, in difficoltà, eviterà di rispondere alle parole di Elisabetta, lasciando in sospeso il rapporto con la donna. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.