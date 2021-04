Prosegue anche in questa primavera il cammino di Verissimo, l’appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5 che ogni settimana raggiunge punte altissime di ascolto. Anche per sabato 10 aprile è previsto un parterre particolarmente ricco di ospiti, pronti a farsi intervistare dalla conduttrice Silvia Toffanin. Vediamo dunque chi parteciperà alla prossima puntata, come indicato dalle anticipazioni ufficiali diffuse da Mediaset.

Sabato 10 aprile su Canale 5, alle ore 15.30, nuovo appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin intervista il duo comico formato da Pio e Amedeo, dal 16 aprile, in prima serata su Canale 5 con lo show “Felicissima sera”.

A Verissimo, per la loro prima intervista di coppia, la modella Alice Campello con il compagno, il calciatore spagnolo Alvaro Morata. Saranno ospiti Raoul Bova e Serena Autieri, protagonisti della nuova fiction “Buongiorno mamma”, prossimamente su Canale 5.

Ospiti del talk show i tre giudici “Amici”, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash,Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato nel corso della terza puntata del serale del talent di Maria De Filippi. In studio anche Luca Barbarossa, che ha scelto di celebrare i suoi 60 anni con un romanzo autobiografico dal titolo “Non perderti niente”.

A Verissimo, infine, Enrica Bonaccorti che parlerà della sua vita e della sua lunga carriera e Mariangela Tarì, autrice di un libro molto intenso dal titolo “Il precipizio dell’amore”. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.