Zoo - un amico da salvare (foto Mediaset)

La Pasqua è uno dei momenti più belli da vivere in famiglia. Per l’appunto, Canale 5 questa sera – domenica 4 aprile – fa un grande regalo al suo pubblico con la messa in onda della pellicola di Colin McIvor Zoo – Un amico da salvare, il film che narra l’incredibile e commovente storia di Tom e dei suoi amici, intenti a salvare un elefantino dagli attacchi aerei durante la seconda Guerra Mondiale.

La storia si basa su eventi accaduti nell’Irlanda del Nord del 1941, quando – durante i bombardamenti nazisti – l’esercito decide di abbattere gli animali potenzialmente pericolosi dello zoo Bellevue Gardens, per paura che questi possano liberarsi durante il blitz di Belfast e rappresentare una seria minaccia. Un orrore che ferisce profondamente il dodicenne Tom (Art Parkinson), figlio del guardiano dello zoo, il quale, insieme agli amici Pete (Ian O’Reilly) e la sensibile Jane (Emily Flain), decide di salvare Buster, un cucciolo di elefante nascondendolo nel giardino di Denise Austin, un’eccentrica vedova interpretata da Penelope Wilton.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

I tre ragazzi e la bizzarra signora, sfideranno la sorte mettendo in pericolo le loro stesse vite pur di tenere il piccolo pachiderma al sicuro durante i bombardamenti tedeschi.

Un film sentimentale che arriva dritto al cuore del pubblico e, al tempo stesso, mette in scena in modo metaforico, l’importanza della famiglia e dell’amicizia così come le virtù di coraggio e intraprendenza, insieme a una grande dose di brividi. La storia dell’elefantino Buster tocca le delicate corde dell’animo sullo sfondo della seconda guerra mondiale ed è magistralmente orchestrata dal regista Colin McIvor, il quale sul finale – come se non bastasse – decide di spiazzare il pubblico con la morte di un personaggio chiave…

Una storia imperdibile che fa sognare i bambini ed emoziona i genitori. Superfluo dirvi che sarà impossibile trattenere le lacrime, soprattutto perché il film si ispira a fatti realmente accaduti. L’appuntamento con Buster e i suoi eroici amici è per stasera alle 21.30 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.