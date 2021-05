Fan di Una Vita a rapporto. Venerdì 4 giugno, a partire dalle 15.30, sui canali Youtube Mi Amor Novela News e The Live House andrà infatti in onda in diretta Acacias 38 – Maitino Live Reunion, uno speciale completamente dedicato alla coppia della soap iberica formata da Camino Pasamar e Maite Zaldua. Un appuntamento imperdibile per chi è appassionato della storia d’amore tra le due donne…

Acacias 38 – Maitino Live Reunion: ecco chi ci sarà

Lo speciale, condotto dai volti di Donna Tv Daria Graziosi e Salvatore Sposito, è curato da MassMedia Comunicazione di Sante Cossentino, da Roberto Mallò, Rosario Saia, Renato Novara e Max Di Benedetto. Ospiti d’onore dell’appuntamento saranno proprio Aria Bedmar e Ylenia Baglietto, le interpreti di Camino e Maite. Le due si collegheranno infatti dalla Spagna per interagire con i presenti e confrontarsi su una love story che ha fatto il giro del mondo, diventando popolare oltre i confini iberici.

Tra video-contributi, aneddoti e racconti di ciò che avvenuto oltre le scene, non mancheranno le sorprese all’interno di una diretta emozionante, che vedrà alla regia Marcello Marino.

Live Reunion: dove vedere gli speciali precedenti

Intanto, in attesa di questa nuovo pomeriggio passato in spensieratezza e allegria, i fan di Una Vita possono collegarsi su YouTube per rivedere lo speciale trasmesso lo scorso 16 aprile (qui il link per seguirlo). Uno speciale in cui sono intervenuti dalla penisola iberica l’ideatore Miquel Peidro Zaragoza e gli attori Montse Alcoverro (Ursula), Ylenia Baglietto, Juanma Navas (Ramon Palacios), David V. Muro (Servante).

Nella stessa puntata, sono stati poi ospiti i doppiatori Beatrice Caggiula (Cayetana), Jenny De Cesarei (Trini), Giulia Franzoso (Soledad), Cristina Giolitti (Ursula), Andrea Oldani (Liberto), Federica Simonelli (Genoveva), Luisa Ziliotto (Maite), Renato Novara (Felipe) e Max Di Benedetto (Victor).

Tra gli speciali non ne è mancato uno su Il Segreto, andato in onda il 14 maggio (qui il link per seguirlo) con le interviste a Zaragoza, Cesar Capilla (Tiburcio Comino), Arantxa Aranguren (Encarnacion Urrutia), Eduard Alejandre (Doroteo Garcia), Mario Martin (Don Anselmo) e i doppiatori Angiola Baggi, voce di donna Francisca (Maria Bouzas), Luca Ferrante, voce di Martin “Gonzalo” Castro (Jordi Coll) e Benedetta Degli Innocenti, voce di Pepa (Megan Montaner). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

