La semifinale della ventesima edizione di Amici andrà in onda sabato 8 maggio, in prima serata, su Canale 5. Il talent, condotto da Maria De Filippi, è quasi giunto al termine, e nella puntata di sabato conosceremo i nomi dei quattro finalisti che il 15 maggio 2021 si contenderanno la vittoria.

Leggi anche: AMICI, anticipazioni puntata serale di sabato 1° maggio

Concentriamoci quindi su ciò che andrà in onda sabato 8. Contrariamente alle altre puntate, nella semifinale non si sorteggerà la squadra che inizierà la competizione, ma ogni allievo si esibirà e così il migliore di quel momento farà iniziare la gara. Si inizierà con la sezione canto e vedremo scontrarsi Aka7even, Tancredi e Deddy; a vincere sarà Aka7even, il quale, dopo aver concorso per ben quattro sfide, risulterà essere il primo finalista.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Si passerà al circuito ballo, con le esibizioni di tutti i ballerini, e vincerà Alessandro. Quest’ultimo sarà protagonista di quattro competizioni e al termine di queste verrà decretato il secondo finalista, che sarà la ballerina Giulia.

La penultima sfida vedrà contrapporsi nuovamente i cantanti: dopo essersi esibiti e scontrati, Sangiovanni vincerà e diventerà terzo finalista. Nell’ultima manche, invece, si esibiranno tutti gli altri partecipanti, ovvero i ballerini Alessandro e Serena e i cantanti Tancredi e Deddy. Il quarto finalista ufficiale sarà uno di questi quattro, ma noi sapremo il nome direttamente sabato sera.

Ospite di puntata l’artista Ermal Meta, reduce dall’ultima edizione del festival di Sanremo. Appuntamento quindi a sabato 8 maggio con la conduzione di Maria De Filippi.

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.