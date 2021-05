Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, è tornato il sereno nel matrimonio tra Liam e Hope Spencer, dopo la breve separazione che ha visto la giovane Logan cerca di riuscire a perdonare al marito il tradimento di una notte con Steffy Forrester. Il figlio di Bill, convinto che la moglie avesse una tresca con Thomas Forrester, aveva cercato conforto presso la sua ex, raccontandole dell’inaspettata svolta. E, tra un bicchiere e l’altro, i due si sono ritrovati a condividere un momento di passione che ha messo alla prova le rispettive relazioni, con Steffy che aveva poi scoperto di essere incinta!

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 10 maggio 2021

Se Liam non fosse scappato e avesse piuttosto affrontato Hope e Thomas sul momento, si sarebbe accorto come lo stilista fosse preda di incontrollabili allucinazioni dovute ad un trauma cranico e che tra le sue braccia non c’era Hope ma un manichino a lei somigliante, usato come promozione per la Hope For The Future nelle boutique Forrester.

Lo strappo tra Liam e Hope era parso insanabile quando un test di paternità aveva sancito che il bambino nel grembo di Steffy fosse proprio del suo ex marito, tuttavia il risultato era ingannevole perché qualcuno aveva manomesso il test: Vincent Walker.

L’amico di Thomas sperava così di consegnare allo stilista una chance con Hope e, allo stesso tempo, voleva colpire l’attuale compagno di Steffy, il dottor John Finnegan, colpevole secondo Vinny di trattarlo con superiorità in quanto medico, ossia in una posizione di superiorità rispetto ad un tecnico di laboratorio come lui.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

C’è da dire che la verità sulla vicenda non ha istantaneamente portato Hope a perdonare Liam, ma quest’ultimo non ha comunque dovuto aspettare molto per trovare una breccia nelle resistenze della moglie; peccato che, proprio a seguito di un promettente incontro con Hope, Liam si sia trovato poi ad urtare con l’auto Vinny, provocandone la morte!

Svenuto di fronte alla vista della dipartita del ragazzo, Liam si è risvegliato a casa di Bill, che nel frattempo aveva messo in moto una serie di azioni per nascondere la loro presenza sul luogo dell’impatto. Per quanto Liam abbia protestato di fronte alla decisione paterna di omettere soccorso a Vinny o, quanto meno, di informare le autorità, si è di fatto adattato all’operazione di copertura.

Per il vicecapo Baker, tuttavia, Liam aveva un movente per eliminare Vinny di proposito: l’aver distrutto la sua vita coniugale manomettendo il test di paternità. E per questo, al momento la polizia – sospettando che la morte di Vinny non sia stata accidentale – ha nel mirino coloro che covavano rancore nei confronti di Vinny (in particolare, oltre a Liam, anche Thomas Forrester).

Nel frattempo, però, Liam ha potuto godere di una riconciliazione con Hope, che lo ha raccolto in casa ed è inconsapevole che ci sia un nuovo segreto tra lei e il marito. E Liam continua ad essere logorato dal senso di colpa per aver provocato la morte di Vinny, un turbamento che tuttavia Hope sta scambiando per la vergogna di averla tradita.

E sebbene Hope inviti continuamente il marito a dimenticare la notte con Steffy e a lasciarsi il passato alle spalle, sembra lei stessa incapace a farlo, visto che, puntualmente, sia a lui che ad altri precisa di non aver ancora perdonato Liam e di non sapere neanche se riuscirà a farlo mai del tutto. Con queste premesse, quanto a lungo durerà la loro ritrovata vita matrimoniale?

Intanto il loro ricongiungimento ha segnato il ritorno ad una maggior normalità in scena a quasi un anno dalla ripresa dei lavori sul set dopo l’interruzione (tra marzo e giugno 2020), provocata dall’emergenza Covid-19. Beautiful, il primo show negli USA a tornare al lavoro, aveva fin da subito adottato un rigidissimo protocollo di sicurezza, a differenza di altre soap opera americane che, pur affidandosi ad un certo distanziamento sociale, non avevano rinunciato del tutto ad elementi come i baci.

Va detto che una soap opera, a causa dei budget limitati e dei tempi di lavoro molto serrati, fa più fatica a mettere in campo tutta una serie di procedure che possano permettere di evitare il distanziamento nelle scene. Nello specifico Beautiful, non volendo rinunciare a baci e scene d’amore, ha in questi casi ovviato al problema ricorrendo a trucchi di montaggio, manichini e controfigure (di solito i reali partner di vita degli attori), con risultati non sempre ottimali. Data la distanza di programmazione, nelle puntate italiane ci accorgeremo di tutto questo tra un paio di mesi.

Ora però, negli episodi in onda negli Stati Uniti, questa fase appare superata grazie alla campagna vaccinale molto avanzata in loco, che ha permesso di poter tornare a normalizzare le vicinanze tra gli attori, quanto meno nelle scene d’amore. Proprio il bacio di riappacificazione tra Liam ed Hope ha segnato questo cambio di passo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.