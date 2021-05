Da diversi anni ormai, gli sceneggiatori di Beautiful amano togliere il freno a mano quando si tratta di innescare un coinvolgimento sentimentale tra i vari personaggi, che si innamorano e disinnamorano spesso in modo estremamente veloce, così da accomodarsi alla necessità di imbastire una trama molto rapidamente.

Per questo non è inusuale che si sia arrivati nel giro di poche puntate alla svolta che tutti ci aspettavamo tra Carter Walton e Quinn Forrester. Ovviamente parliamo delle attuali puntate americane della soap, dove tra la designer e l’avvocato (da qualche mese promosso a amministratore direttivo) della Forrester Creations è scattata la molla della passione.

A dire il vero, al momento, tra i due sembra esserci solo attrazione fisica, per quanto innescata da un avvicinamento amicale: Carter ha visto in Quinn quel lato fragile e buono che in tutti questi anni non aveva pienamente colto, visto la reputazione che la donna si è guadagnata nel tempo.

Di fatto, la chimica tra i due sembra nascere dalle reciproche frustrazioni in campo sentimentale: Carter negli episodi USA fatica a perdonare Zoe Buckingham per aver provato a sedurre Zende Dominguez alle sue spalle, eppure ancora prova dei sentimenti per lei e, soprattutto, una forte attrazione che ha reso molto difficile per lui l’astinenza dell’ultimo periodo.

E anche Quinn soffre di un simile problema visto che Eric Forrester, pur avendola riaccolta e ufficialmente perdonata per aver quasi distrutto il matrimonio di Ridge e Brooke, ancora non ha ripreso ad avere piena fiducia nei suoi confronti, facendo di tutto quindi per non trascorrere del tempo con lei, specie in camera da letto.

Quinn le ha provate tutte col marito: dalla seduzione in lingerie, alla proposta di semplici cose come una cena o un film, anche offrendosi di accompagnarlo in un viaggio di lavoro fuori città. Ma Eric ha sempre rifiutato, dicendosi ancora non pronto e arrivando anche a non rispondere alla moglie quando, al momento dei saluti, lei gli aveva detto un “ti amo” di commiato.

Proprio prima di questa breve separazione per motivi di affari, Quinn aveva visto Eric molto vicino alla sua ex moglie, Donna Logan, intenta a sistemargli la cravatta dopo aver accolto le confidenze di Eric sui problemi coniugali. Donna, che da anni sembra vivere di nostalgia del matrimonio con il patriarca dei Forrester, ha ricordato a quest’ultimo quanto lei sentisse la sua mancanza quando erano sposati e lui si assentava per viaggi di lavoro.

Ebbene, la notte d’assenza di Eric ha offerto l’occasione perfetta affinché Quinn, sempre più demoralizzata e convinta che i rifiuti del marito siano il conto alla rovescia della fine del loro matrimonio, si abbandonasse tra le braccia di un altro uomo che le mostra desiderio.

In realtà la Fuller non cercava il tradimento ma, dietro suppliche di Zoe, stava cercando per l’ennesima volta di spingere Carter a perdonare la modella. L’intento della visita all’avvocato, che ha acquistato il vecchio loft di Ridge, è presto stato dimenticato e, tra una parola e un complimento, i due si sono ritrovati a consumare un incontro proibito!

Gli spoiler per ora segnalano che Zoe continuerà a provare a riavvicinarsi a Carter, inconsapevole che la donna a cui si è rivolta per aiuto sia stata una tentazione irresistibile per l’avvocato. Ma tra lui e Quinn nascerà anche un sentimento?

Difficilmente a Beautiful si sono viste relazioni clandestine basate solo sul tradimento fisico e in questi casi si è sempre sviluppato anche un amore, tanto forte quanto poi, il più delle volte, veloce a sparire quando i due amanti vengono “beccati”. Sarà così anche stavolta?

Le anticipazioni al momento fanno capire che Quinn potrebbe aver bisogno di Shauna Fulton per una copertura e l’amica si troverà dunque in una scomoda posizione con Eric. Quest’ultimo, dopo essere stato fuori città per una notte, tornerà con una nuova risolutezza riguardo al proprio matrimonio… o continuerà a tenere a distanza la moglie? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

