BEAUTIFUL, anticipazioni dal 9 al 15 maggio: Wyatt torna con Sally!

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 9 a sabato 15 maggio 2021: Liam affronta Thomas e lo accusa di aver inscenato tutto per far leva sui sentimenti di Hope nei confronti di Douglas. Hope consola Douglas che non vuol saperne di Zoe; Hope gli dice che lei in ogni caso, lei sarà sempre la sua mamma, ma Douglas la prega di sposare suo padre. Hope abbraccia Douglas frustrata e nel farlo nota Thomas, preoccupato, sulla porta.

La proposta di matrimonio di Thomas a Zoe suscita nella famiglia Forrester reazioni contrastanti: Brooke non è convinta della genuinità della decisione del figlio di Ridge, mentre gli altri membri ne sono entusiasti.

Hope cerca di tutelare Douglas, colpito da un cambiamento inaspettato e non desiderato; nello stesso tempo prova a rallentare la corsa di Thomas verso qualcosa che lei ritiene sbagliata. Ridge e Steffy hanno ormai deciso di licenziare Sally.

Quando Katie apprende che Ridge e Steffy stanno per licenziare Sally, li prega di non farlo perché la donna è in fin di vita.

Wyatt e Flo, amareggiati anche loro per Sally, decidono di dirle una bugia che permetterà forse a Wyatt di starle vicino, così Wyatt le chiede un appuntamento per dirle che ha lasciato Flo e che vorrebbe tornare a stare con lei.

Sally, in lacrime, cede alla richiesta di Wyatt di tornare insieme e i due si abbracciano. Wyatt, d’accordo con Flo, ha convocato Sally nel suo ufficio e le dice di aver lasciato Flo e di voler ricominciare a frequentare lei. Katie si trova insieme a Ridge e Steffy e ha appena raccontato loro le vicende di Sally.

Steffy e Ridge, che volevano licenziare Sally, una volta saputo cosa sta succedendo la convocano e le dicono che d’ora in avanti lavorerà per la collezione d’alta moda con la supervisione di Ridge. Quest’ultimo e Steffy, invece di licenziare Sally, avendo saputo che è malata terminale le confermano il lavoro alla Forrester e inseriscono i suoi modelli nella collezione d’alta moda della Forrester.

Tutti vogliono aiutare Sally, ma senza rivelare di essere a conoscenza della gravità della sua malattia. Sally ne ha parlato solo con Katie, facendole promettere di non dirlo a nessuno.

Pur amandolo, Flo convince Wyatt a far tornare Sally a vivere con lui. Katie è perplessa, come lo è Wyatt, ma lui cercherà di essere il più credibile possibile con Sally, fingendo di ignorare che lei è malata. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

