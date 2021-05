Riuscirà Sally Spectra (Courtney Hope) a farsi mettere incinta da Wyatt Spencer (Darin Brooks) prima che la sua finta malattia mortale venga scoperta? Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà fare particolare attenzione alle prossime puntate italiane di Beautiful, dato che la stilista – con la complicità della dottoressa Penny Escobar – arriverà addirittura a rapire la rivale Flo Fulton (Katrina Bowden)…

Beautiful, news: ecco perché Sally e Penny rapiranno Flo

Le anticipazioni indicano che tutto inizierà quando Flo avrà la certezza del fatto che Sally ha finto di essere malata terminale per “costringere” Wyatt a riavvicinarsi a lei e tentare di riconquistarlo.

In particolare, la ragazza apprenderà l’inganno quando avrà occasione di vedere la cartella clinica redatta dalla Escobar, che si sarà prestata a mantenere in piedi la messinscena nella speranza di ottenere un posto alla Forrester Creations (dato che il suo sogno più grande è sempre stato quello di lavorare nel campo della moda).

Nel corso di uno scontro con la Spectra, Flo verrà quindi colpita in testa dalla Escobar. Un escamotage narrativo che porterà al rapimento della Fulton e darà il via ad una storyline che, però, si ritorcerà contro la stessa Sally…

Beautiful, trame: Sally cerca di farsi mettere incinta da Wyatt!

Eh sì: dopo aver portato Flo a casa sua, dove la legherà ad un termosifone, Sally si preparerà a vivere una notte di passione con Wyatt, con l’obiettivo di farsi mettere incinta e legarlo per sempre a sé; per riuscire nel suo intento, la Spectra chiederà quindi a Penny di inviare un sms dal cellulare di Flo a Wyatt, dove la “fidanzata” gli darà l’ok per trascorrere un ultimo momento di intimità con lei.

Tuttavia, la rossa dovrà fare i conti con un suo improvviso svenimento (prima che avvenga il suo incontro con Wyatt) che darà a Flo la possibilità di difendersi e rimettere in gioco tutto quanto…

Beautiful, spoiler: Flo manda una richiesta d’aiuto a Wyatt!

Nello specifico, vi anticipiamo che Flo approfitterà dello svenimento di Sally per scrivere, all’interno della biancheria della nemica, una richiesta d’aiuto a Wyatt.

Appena la vedrà, il giovane Spencer chiederà quindi le dovute spiegazioni a Sally, che inizialmente desisterà dal raccontare la verità, anche se poi sarà costretta a gettare la spugna e ad ammettere di aver mentito per settimane sul suo reale stato di salute, al fine di separarlo dalla Fulton!

La trama si avvierà così alla conclusione, ma il personaggio di Sally riserverà ancora qualche sorpresa ai telespettatori della soap… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

